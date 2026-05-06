Elena Teslova
06 Maj 2026•Përditësim: 06 Maj 2026
Ministria e Jashtme e Rusisë tha sot se nuk do ta ndiejë ndikimin e paketës së fundit të "sanksioneve të paligjshme" të Londrës, transmeton Anadolu.
Duke komentuar këtë veprim në një deklaratë, ministria argumentoi se ndikimi i këtij "hapi armiqësor", ashtu si ato të mëparshmet, nuk do të ketë ndikim në situatën e përgjithshme ose në rrjedhën e operacionit ushtarak, "pavarësisht sloganeve pretencioze të autoriteteve britanike".
Moska tërhoqi vëmendjen te formulimi i përdorur nga Ministria e Jashtme e Mbretërisë së Bashkuar, konkretisht pretendimi i saj se Rusia po përdor "mish për top" të rekrutuar nga shtete të tjera.
Rusia akuzoi se është Londra ajo që po "u fryn flakëve të konfliktit ukrainas", duke "pompuar" para dhe armë në Kiev, duke vënë në dukje se popullsia e Ukrainës paguan për një "ndihmë" të tillë me jetën e qytetarëve të saj më të prekshëm.
Ndryshe nga ata që kanë përfituar nga "grante dhe kredi të përgjakshme", banorët e zakonshëm të Ukrainës nuk janë në gjendje të blejnë forcat e sigurisë që abuzojnë me ligjin dhe përfundojnë në "mullirin e përgjakshëm të mishit" të forcave të armatosura të Ukrainës si rezultat i mobilizimit të detyruar, tha Moska.
"Ata janë 'mish për top' i vërtetë", shtoi deklarata.
"Shumë zyrtarë të korruptuar ukrainas janë vendosur prej kohësh në Londër dhe po qarkullojnë nëpër kryeqytetin britanik me makina luksoze të blera me shpenzimet e taksapaguesve britanikë", shtoi deklarata.
Një ditë më parë, Mbretëria e Bashkuar njoftoi një raund të ri sanksionesh që synojnë eksportet ruse të energjisë, institucionet financiare dhe individët e akuzuar për lehtësimin e prokurimit ushtarak nga vendet e treta.
Masat përfshijnë gjithashtu ngrirje të aseteve kundër disa zyrtarëve rusë dhe kufizime në transferimet e teknologjisë që synojnë bazën industriale të mbrojtjes të Moskës.