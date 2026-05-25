Mohammad Bagher Qalibaf rizgjidhet kryetar i parlamentit të Iranit

Serdar Dincel
25 Maj 2026•Përditësim: 25 Maj 2026
Mohammad Bagher Qalibaf u rizgjodh të hënën si kryetar i parlamentit iranian, raportuan mediat shtetërore, transmeton Anadolu.
Votimi u zhvillua personalisht dhe me votim të drejtpërdrejtë të përfaqësuesve për të zgjedhur 12 anëtarë të bordit të parlamentit, duke përfshirë një kryetar, dy zëvendëskryetarë, gjashtë sekretarë dhe tre vëzhgues, sipas IRIB.
Qalibaf është ndër figurat kryesore në Iran dhe doli si negociatori kryesor i vendit në bisedimet e ndërmjetësuara nga Pakistani me SHBA-në.