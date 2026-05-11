Macron bën thirrje për partneritet teknologjik Afrikë-Evropë në Samitin e Nairobit

Andrew Wasike
11 Maj 2026•Përditësim: 11 Maj 2026
Presidenti i Francës, Emmanuel Macron bëri thirrje sot për bashkëpunim më të thellë midis Afrikës dhe Evropës në teknologji, energji dhe inovacion ndërsa Samiti "Afrika Përpara" (Africa Forward) u hap në kryeqytetin e Kenias, Nairobi, transmeton Anadolu.
Duke folur gjatë një forumi të nivelit të lartë të angazhimit të të rinjve në Universitetin e Nairobit së bashku me presidentin kenian William Ruto, Macron tha se Afrika dhe Evropa përballen me sfida të ngjashme në uljen e varësisë teknologjike nga fuqitë e mëdha globale.
"Shumë zgjidhje bëhen në SHBA ose bëhen në Kinë", tha ai. Macron theksoi nevojën për investime më të forta në infrastrukturë dhe energji për të mbështetur inteligjencën artificiale dhe zhvillimin dixhital në të dy kontinentet.
"Nuk ka shans për të ndërtuar ndonjë infrastrukturë të IA-së dhe kapacitete informatike pa energji", tha ai duke bërë thirrje për investime të zgjeruara në burime të rinovueshme dhe të tjera të energjisë.
Presidenti francez njoftoi plane për të thelluar partneritetet arsimore midis universiteteve franceze dhe afrikane dhe për të zgjeruar programet e trajnimit teknologjik në të gjithë kontinentin.
"Ne do ta përshpejtojmë këtë trend investimi", tha Macron duke shtuar se Qendrat Dixhitale Orange synojnë të ndihmojnë në trajnimin e 1 milion afrikanëve të rinj deri në vitin 2030 përmes 50 qendrave të reja dixhitale.
Presidenti kenian Ruto tha se Kenia po investon në reforma që synojnë përgatitjen e të rinjve për industritë globale në zhvillim. "Rinia jonë është e tashmja dhe e ardhmja. Ne jemi të përkushtuar për të hedhur themelin mbështetës që u nevojitet për të transformuar idetë e tyre në zgjidhje për sfidat tona të ndryshme", tha ai.
Ruto theksoi një partneritet të ri me Francën për të krijuar Kompleksin e Shkencës dhe Inxhinierisë të Universitetit të Nairobit, duke e përshkruar atë si "një qendër kryesore kërkimore si për Kenian ashtu edhe për rajonin".