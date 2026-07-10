Lideri suprem i ndjerë i Iranit, Ali Khamenei, varroset në Mashhad

Mohammad Sio
10 korrik 2026•Përditësim: 10 korrik 2026
Lideri i ndjerë suprem i Iranit, Ali Khamenei, është varrosur në faltoren Imam Reza në qytetin verilindor Mashhad duke i dhënë fund një jave ceremonish mortore, transmeton Anadolu.
Khamenei u vra në një sulm ajror të SHBA-së dhe Izraelit në muajin shkurt.
Televizioni Press TV raportoi se Khamenei u varros në sallën e lutjeve Dar al-Dhikr në këtë faltore, pasi arkivoli i tij u bart rreth varrit të Imam Rezas si pjesë e riteve mortore.
Transmetuesi tha se miliona vajtues nga i gjithë Irani dhe rajoni morën pjesë në ceremonitë 1-javore para varrimit.
Para varrimit, Irani zhvilloi lutjet mortore për Khamenein. Sipas Agjencisë së Lajmeve Mehr, mijëra njerëz u mblodhën në qytet për lutjet që shënuan fazën përfundimtare të procesionit mortor 1-javor. Lutjet u udhëhoqën nga djali i Khameneit, Mostafa Khamenei.
Izraeli dhe SHBA-ja nisën sulme të përbashkëta kundër Iranit në muajin shkurt, duke vrarë më shumë se 3.000 persona. Teherani u kundërpërgjigj me sulme me dronë dhe raketa ndaj Izraelit dhe vendeve të Gjirit që strehojnë baza amerikane.
Muajin e kaluar, Irani dhe SHBA-ja nënshkruan një memorandum mirëkuptimi nën ndërmjetësimin e Pakistanit, me synim përfundimin e konfliktit të tyre ushtarak dhe arritjen e një marrëveshjeje të qëndrueshme paqeje.
Megjithatë, të dyja palët kanë shkëmbyer sulme gjatë dy ditëve të fundit, pas përshkallëzimit të situatës që pasoi sulmet iraniane ndaj tre anijeve tregtare në Ngushticën e Hormuzit.
Dje, Teherani nisi një seri sulmesh ndaj infrastrukturës ushtarake amerikane në Bahrein, Kuvajt, Katar dhe Jordani, si hakmarrje ndaj sulmeve amerikane të natës për të dytën ditë radhazi.