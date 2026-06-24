Liderët e NATO-s do të mblidhen në Ankara për samitin e aleancës

Utku Şimşek
24 qershor 2026•Përditësim: 24 qershor 2026
Turqia do të presë liderët e të gjitha 32 shteteve anëtare të NATO-s, së bashku me dhjetëra liderë të ftuar, afër 100 ministra, diplomatë të lartë, përfaqësues të organizatave ndërkombëtare dhe mijëra mysafirë të huaj gjatë Samitit të 36-të të NATO-s në Ankara më 7-8 korrik.
Sipas informacioneve të siguruara nga Anadolu, afër 3.000 gazetarë, ekipe televizive, fotografë, përfaqësues të mediave digjitale dhe transmetues ndërkombëtarë nga e gjithë bota kanë aplikuar për akreditim për të mbuluar samitin.
Gjithsej 56.288 pjesëtarë të sigurisë, përfshirë 48.841 policë dhe 7.447 pjesëtarë të xhandarmërisë, do të angazhohen gjatë ngjarjes. Një shtesë prej 639 personash do të kryejnë operacione të pandërprera të patrullimit kibernetik për të luftuar krimin kibernetik dhe kërcënimet ndaj sigurisë.
Pjesëmarrësit do të shërbehen përmes tre aeroporteve, Aeroportit Esenboga të Ankarasë, Bazës Ajrore Murted dhe një objekti të tretë aeroportual të caktuar për operacionet e samitit.
Samiti do të zhvillohet sipas protokolleve dhe standardeve të Sekretariatit të NATO-s. Takimi i liderëve do të mbahet me dyer të mbyllura dhe do të klasifikohet sipas rregullave të konfidencialitetit të NATO-s.
Qasja e mediave do të kufizohet vetëm në momentet e hapjes së seancës, kur sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, pritet të mbajë një fjalë të shkurtër duke paraqitur agjendën e samitit dhe çështjet kryesore për diskutim.
Drejtoria e Komunikimeve e Turqisë ka krijuar një grup pune për NATO-n për të mbikëqyrur operacionet mediatike, procedurat e akreditimit, aktivitetet e diplomacisë publike dhe komunikimin e krizave gjatë samitit.
Transmetuesi shtetëror TRT do të ofrojë mbulim global të samitit duke përdorur 80 kamera të vendosura në 26 lokacione të ndryshme.