Kuvajti arreston 4 persona të lidhur me IRGC-në e Iranit

Serdar Dincel
12 Maj 2026•Përditësim: 12 Maj 2026
Ministria e Brendshme e Kuvajtit tha sot se katër persona të lidhur me Trupat e Gardës Revolucionare Islamike (IRGC) të Iranit u arrestuan ndërsa përpiqeshin të hynin në vend nga deti, transmeton Anadolu.
"Gjatë marrjes në pyetje, infiltruesit pranuan se i përkisnin IRGC-së së Iranit", tha agjencia shtetërore e lajmeve KUNA, duke cituar ministrinë.
Ministria tha se infiltruesit pranuan se ishin ngarkuar me infiltrimin në ishullin Bubiyan duke përdorur një varkë peshkimi me qira të destinuar për të kryer "akte armiqësore kundër Kuvajtit".
Ajo tha se një anëtar i sigurisë u plagos në përleshjet me infiltruesit. Ministria e Jashtme e Kuvajtit dënoi incidentin dhe e mbajti Iranin "përgjegjës të plotë" për këto veprime.
Tensionet rajonale janë përshkallëzuar që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme kundër Iranit më 28 shkurt, duke shkaktuar hakmarrje nga Teherani kundër Izraelit si dhe aleatëve të SHBA-së në Gjirin Persik, së bashku me mbylljen e Ngushticës së Hormuzit.
Një armëpushim hyri në fuqi më 8 prill përmes ndërmjetësimit pakistanez, por bisedimet në Islamabad dështuan të prodhonin marrëveshje të qëndrueshme. Armëpushimi u zgjat më vonë nga presidenti amerikan Donald Trump pa afat të caktuar.
Të dielën, Irani i dërgoi Pakistanit përgjigjen e tij ndaj një propozimi të SHBA-së për t'i dhënë fund luftës, por Trump e hodhi poshtë atë si “krejtësisht të papranueshëm”.