Kryeministri spanjoll Sanchez mbërrin në Ankara për Samitin e NATO-s

Irmak Akcan
07 korrik 2026•Përditësim: 07 korrik 2026
Kryeministri spanjoll Pedro Sanchez mbërriti sot në kryeqytetin turk Ankara për të marrë pjesë në Samitin e 36-të të Kryetarëve të Shteteve dhe Qeverive të NATO-s, transmeton Anadolu.
Avioni i Sanchezit u ul në aeroportin Esenboga të Ankarasë, ku ai u prit nga ministrja turke e Familjes dhe Shërbimeve Sociale, Mahinur Ozdemir Goktas dhe zyrtarë të tjerë.
Ai mbërriti në ditën e parë të samitit dy-ditor të NATO-s, së bashku me një mori liderësh nga Evropa dhe vende të tjera në mbarë botën.
Samiti i kryesor në Ankara po mbledh së bashku liderët e aleancës prej 32-anëtarësh të NATO-s si dhe partnerët kryesorë për të diskutuar kapacitetin mbrojtës të Evropës, objektivat e shpenzimeve të mbrojtjes të aleancës, modernizimin ushtarak dhe mbështetjen e vazhdueshme për Ukrainën.