Kryediplomati kinez do të vizitojë Filipinet për Samitin e ASEAN-it

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20 korrik 2026•Përditësim: 20 korrik 2026
Ministri i Jashtëm kinez, Wang Yi do të vizitojë Filipinet të mërkurën për të marrë pjesë në Takimin e Ministrave të Jashtëm Kinë-ASEAN në Manila, transmeton Anadolu.
Wang do të udhëtojë në Cholpon Ata të Kirgistanit, nga 23 deri më 25 korrik për të marrë pjesë në Takimin e Këshillit të Ministrave të Punëve të Jashtme të Shteteve Anëtare të Organizatës së Bashkëpunimit të Shangait dhe do të vizitojë Kirgistanin, tha sot në një deklaratë Ministria e Jashtme e Kinës.
Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Kinës, Lin Jian tha se ASEAN është "fqinj miqësor, i afërt dhe një partner i rëndësishëm bashkëpunimi dhe një prioritet në diplomacinë fqinjësore të Kinës".
"Kina mbështet qendrën e ASEAN-it në arkitekturën e bashkëpunimit rajonal dhe shpreson të shohë lulëzimin e bashkëpunimit në Azinë Lindore, duke kontribuar më shumë në stabilitetin, zhvillimin dhe prosperitetin në rajon dhe më gjerë", u tha Lin gazetarëve në Pekin.
Ai tha se lidhjet e Kinës me bllokun 11-anëtarësh "janë rritur me vrull të shëndoshë".
Manila po pret Takimin e 59-të të Ministrave të Jashtëm të ASEAN-it dhe takimet përkatëse nga 20 deri më 24 korrik. Sekretari i Shtetit i SHBA-së, Marco Rubio dhe ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov janë midis homologëve të Wang-ut që do të marrin pjesë në samit.