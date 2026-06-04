Kryediplomatët e Turqisë dhe Katarit diskutojnë bisedimet Iran-SHBA

Şeyma Erkul Dayanç
04 qershor 2026•Përditësim: 04 qershor 2026
Ministri i Punëve të Jashtme i Turqisë, Hakan Fidan, ka diskutuar për negociatat në zhvillim mes Iranit dhe SHBA-së gjatë një bisede telefonike me kryeministrin dhe ministrin e Punëve të Jashtme të Katarit, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, raporton Anadolu.
Sipas burimeve të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Turqisë, dy zyrtarët e lartë kanë shqyrtuar qëndrimet e palëve dhe fazën më të fundit të arritur në bisedimet mes Teheranit dhe Washingtonit.
Nuk janë dhënë detaje të tjera rreth bisedës.
Tensionet në Lindjen e Mesme kanë vazhduar të rriten që nga koha kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën një ofensivë të përbashkët ndaj Iranit më 28 shkurt, duke ndikuar në rrugët kryesore detare dhe infrastrukturën energjetike, si dhe duke rritur çmimet e naftës, gazit dhe karburanteve, gjë që ka ngritur shqetësime për mungesa, inflacion dhe një krizë të re të kostos së jetesës.