Kryediplomatët e Sirisë dhe Holandës takohen në Damask

Mohammad Sio
24 qershor 2026•Përditësim: 24 qershor 2026
Ministri i Jashtëm sirian Asaad al-Shaibani u takua me homologun e tij holandez Caspar Veldkamp sot në Damask për të diskutuar mënyrat për të forcuar marrëdhëniet dypalëshe, njoftoi agjencia zyrtare siriane e lajmeve SANA, transmeton Anadolu.
Al-Shaibani priti në pallatin Tishreen në kryeqytetin sirian, një delegacion holandez të kryesuar nga Veldkamp. Vizita synon të diskutojë perspektivat për zgjerimin e lidhjeve dypalëshe dhe zgjerimin e bashkëpunimit midis Sirisë dhe Holandës.
Takimi vjen pasi Siria vazhdon angazhimin diplomatik me vendet evropiane pas rënies së regjimit të Bashar al-Assadit dhe mes përpjekjeve për të rindërtuar marrëdhëniet me partnerët rajonalë dhe ndërkombëtarë.
Assadi, i cili sundoi Sirinë për gati 25 vjet, u arratis në Rusi më 8 dhjetor 2024, duke i dhënë fund sundimit prej shumë dekadash të Partisë Baath që filloi në vitin 1963.
Një administratë kalimtare e udhëhequr nga presidenti Ahmad al-Sharaa u formua në janar 2025.