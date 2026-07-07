Kremlini: Rusia "monitoron nga afër" samitin e NATO-s

Elena Teslova
07 korrik 2026•Përditësim: 07 korrik 2026
Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov tha të martën se Moska do të monitorojë nga afër zhvillimet në samitin e NATO-s në Ankara, duke parashikuar që diskutimet do të përqendrohen shumë te Rusia, transmeton Anadolu.
"Pa dyshim, kjo ngjarje po gjeneron një interes të madh, duke përfshirë edhe tonin. Ne, natyrisht, do të monitorojmë të gjitha lajmet dhe informacionet që vijnë nga Ankaraja," tha Peskov në një konferencë shtypi në Moskë.
Zyrtari theksoi se Rusia kishte dëgjuar deklarata të shumta përpara samitit në lidhje me Moskën, duke i përshkruar ato si "konfrontuese" në vend që të synonin dialogun apo angazhimin konstruktiv.
"Në kuadër të përgatitjeve për këtë samit, dëgjuam shumë deklarata për vendin tonë. Fatkeqësisht, këto nuk ishin deklarata për ndërveprim dhe dialog konstruktiv, por deklarata të natyrës konfrontuese," tha ai.
Ai shtoi: “Të shohim se në çfarë dokumentesh do të rezultojë e gjithë kjo, çfarë deklaratash do të bëhen, çfarë dokumentesh do të nënshkruhen dhe çfarë do të thuhet gjatë takimeve dypalëshe që do të zhvillohen në margjina".
Peskov tha gjithashtu se dërgesat shtesë të armëve të NATO-s në Ukrainë nuk do ta pengojnë Rusinë të vazhdojë "operacionin e saj special ushtarak" derisa të arrihen objektivat e saj.
“Ukraina po kërkon vazhdimisht lloje të reja të armëve, si mbrojtëse ashtu edhe sulmuese. Kjo në asnjë mënyrë nuk mund të pengojë vazhdimin e operacionit special ushtarak derisa të arrihen qëllimet e tij”, theksoi ai.
Në të njëjtën kohë, Peskov tha se Rusia mban kontakte të nivelit të punës me SHBA-në dhe shpreson se përpjekjet e Uashingtonit për ta çuar konfliktin drejt një zgjidhjeje paqësore do të kenë sukses.
Peskov tha gjithashtu se forcat ruse vazhdojnë operacionet ushtarake, duke e përshkruar kapjen e bastionit të Ukrainës të Kostiantynivka si "një hap shumë i rëndësishëm" si nga pikëpamja taktike ashtu edhe strategjike.