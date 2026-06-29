Koreja e Veriut denoncon stërvitjen e përbashkët ushtarake SHBA-Japoni

Amir Latif Arain
29 qershor 2026•Përditësim: 29 qershor 2026
Koreja e Veriut denoncoi të hënën një stërvitje të përbashkët ushtarake midis SHBA-së dhe Japonisë, duke akuzuar Tokion për përdorimin e situatës "konfuze" globale për të "justifikuar transformimin e saj në një komb lufte", njoftoi media shtetërore e Phenianit, transmeton Anadolu.
Veriu kritikoi Japoninë për pjesëmarrjen në stërvitjen "Resolute Dragon", duke e akuzuar atë për mprehje të "aftësisë së pushtimit", në një editorial të transmetuar nga Agjencia Qendrore Koreane e Lajmeve (KCNA).
Japonia, tha ajo, ka përkeqësuar situatën e sigurisë në rajon duke thelluar lidhjet e saj ushtarake me SHBA-në.
“Pheniani më tej pretendoi se raketat me rreze të gjatë u testuan në një kapacitet "parandalues" të synuar për të goditur vendet fqinje gjatë pjesëmarrjes së parë të Japonisë në një stërvitje shumëkombëshe të udhëhequr nga SHBA-ja në rajonin Azi-Paqësor në prill dhe maj.
Ajo paralajmëroi Tokion për një "fund tragjik" nëse vazhdon në sjelljen ushtarake "të pamatur".
Stërvitja Resolute Dragon, që përfshin Forcat e Vetëmbrojtjes Tokësore të Japonisë dhe Trupat Detare të SHBA-së, e cila filloi më 20 qershor në Okinawa dhe Kyushu, ishujt kryesorë në Japoninë jugperëndimore, është planifikuar të përfundojë të martën.