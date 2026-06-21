Katari njofton fillimin e negociatave SHBA–Iran në Zvicër

Serdar Dincel
21 qershor 2026•Përditësim: 21 qershor 2026
Katari njoftoi fillimin e bisedimeve SHBA-Iran në Zvicër, me pjesëmarrjen e ndërmjetësve nga Katari dhe Pakistani për të diskutuar zbatimin e kushteve të një marrëveshjeje të përkohshme midis dy palëve, transmeton Anadolu.
“Janë krijuar grupe pune teknike dhe ekspertësh të specializuar për të negociuar dispozitat e marrëveshjes përfundimtare që mbulon të gjitha aspektet e Memorandumit të Mirëkuptimit midis SHBA-së dhe Iranit", tha zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme, Majed al-Ansari.
Ai shtoi se janë formuar edhe grupe përcjellëse për të mbikëqyrur zbatimin e memorandumit dhe për të monitoruar progresin drejt arritjes së një marrëveshjeje përfundimtare.
Al-Ansari tha se Katari, si një nga vendet ndërmjetësuese, do të vazhdojë të punojë me Pakistanin dhe të gjitha palët e përfshira për "të krijuar një mjedis pozitiv që mundëson që negociatat të arrijnë objektivat e tyre".