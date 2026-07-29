Jordania thotë se ka interceptuar 5 raketa iraniane

Mohammad Sio
29 korrik 2026•Përditësim: 29 korrik 2026
Forcat e armatosura të Jordanisë njoftuan se mbrojtja e saj ajrore interceptoi dhe rrëzoi pesë raketa të lëshuara nga Irani, të cilat ishin drejtuar drejt territorit të mbretërisë në orët e para të mëngjesit të së mërkurës, transmeton Anadolu.
Sipas agjencisë zyrtare të lajmeve Petra, raketat u zbuluan nga sistemet e mbikëqyrjes dhe monitorimit të ushtrisë dhe u interceptuan e u shkatërruan në përputhje me rregullat e miratuara të angazhimit nga forcat e armatosura.
Autoritetet jordaneze nuk raportuan menjëherë për viktima apo dëme materiale.
Ndërkohë, transmetuesi shtetëror iranian IRIB, duke cituar Gardën Revolucionare Islamike të Iranit (IRGC), tha se raketat balistike kishin në shënjestër një bazë ajrore amerikane në Jordani, si kundërpërgjigje ndaj asaj që e cilësoi si "veprime agresive të ushtrisë amerikane".
IRGC-ja tha se operacionet e saj do të vazhdojnë për sa kohë që "kërcënimet ndaj Republikës Islamike të Iranit" dhe ato që i quajti "veprime të paligjshme dhe keqdashëse" të forcave amerikane ndaj interesave iraniane të vazhdojnë.
Jordania është sulmuar tashmë për të tretën ditë radhazi. Të martën, ushtria njoftoi se kishte interceptuar një dron pasi ai hyri në hapësirën ajrore jordaneze, një ditë pasi njoftoi se kishte rrëzuar dy dronë. Autoritetet nuk identifikuan burimin e këtyre dronëve.