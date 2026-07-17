Jordania rrëzon 3 raketa iraniane

Lina Altawell
17 korrik 2026•Përditësim: 17 korrik 2026
Mbrojtja ajrore e Jordanisë rrëzoi sot tre raketa iraniane që hynë në hapësirën ajrore të mbretërisë, njoftoi agjencia shtetërore e lajmeve Petra, duke cituar një burim të forcave të armatosura, transmeton Anadolu.
Sipas agjencisë së lajmeve, një burim ushtarak në Komandën e Përgjithshme të Forcave të Armatosura Jordaneze-Ushtria Arabe tha se raketat kishin në shënjestër territorin jordanez dhe u kapën në përputhje me procedurat e miratuara mbrojtëse dhe operacionale për të mbrojtur sovranitetin e mbretërisë, për të siguruar hapësirën ajrore dhe për të mbrojtur qytetarët e saj.
Burimi tha se nga përgjimet nuk ka pasur të lënduar apo dëme materiale.
Zhvillimet erdhën pasi SHBA-ja nisi një valë të re sulmesh kundër Iranit, duke shënuar natën e gjashtë radhazi të operacioneve ushtarake amerikane që synojnë vendin.
Përshkallëzimi i fundit vjen në mes të tensioneve të rritura midis SHBA-së dhe Iranit mbi Ngushticën e Hormuzit, me të dyja palët që shkëmbyen sulme pavarësisht nënshkrimit të një memorandumi mirëkuptimi të ndërmjetësuar nga Pakistani që synon përfundimin e konfliktit dhe arritjen e një marrëveshjeje të qëndrueshme paqeje.