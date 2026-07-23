Jordania rrëzon 3 raketa dhe 6 dronë iranianë

Rania R.a. Abushamala
23 korrik 2026•Përditësim: 23 korrik 2026
Jordania rrëzoi tre raketa iraniane dhe gjashtë dronë që synonin mbretërinë gjatë 24 orëve të fundit, ndërsa një raketë e katërt ra në një zonë të pabanuar, njoftoi sot agjencia shtetërore e lajmeve Petra, transmeton Anadolu.
Burimi ushtarak në Komandën e Përgjithshme të Forcave të Armatosura Jordaneze-Ushtria Arabe tha se mbrojtja ajrore kapi dhe rrëzoi tre raketa sot në mëngjes. Raketa e katërt ra në një zonë të largët dhe të pabanuar.
Gjashtë dronë iranianë u kapën dhe u rrëzuan gjithashtu të mërkurën në mbrëmje, tha ushtria duke shtuar se incidentet nuk shkaktuan viktima apo dëme materiale. Ekipet nga Korpusi i Inxhinierëve Mbretërorë u dërguan në lokacionet ku raketat dhe mbeturinat u ulën dhe siguruan zonat në përputhje me procedurat e përcaktuara teknike dhe të sigurisë.
Burimi tha se forcat e armatosura vazhduan të monitoronin hapësirën ajrore jordaneze dhe mbajtën "nivelin më të lartë të gatishmërisë operacionale" për t'iu përgjigjur çdo kërcënimi ndaj sigurisë së mbretërisë ose sigurisë së qytetarëve të saj në përputhje me rregullat e zbatueshme të angazhimit.
Ushtria u bën thirrje banorëve të shmangin vendet ku kishin rënë raketa, dronë ose mbeturina si dhe të raportojnë menjëherë çdo objekt të tillë dhe të mbështeten në burime zyrtare për informacion.