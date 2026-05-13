Izraeli shkel sërish sovranitetin e Sirisë, bastisje dhe ndalime në Quneitra dhe Dara

Lina Altawell
13 Maj 2026•Përditësim: 13 Maj 2026
Forcat izraelite bastisën dy fshatra në Sirinë jugore sot në mëngjes, duke kontrolluar shtëpitë dhe duke ndaluar një të ri, në shkeljen e fundit të sovranitetit të vendit, transmeton Anadolu.
Agjencia e lajmeve SANA bëri të ditur se forcat izraelite hynë në fshatin Saida al-Golan në rajonin jugor të Quneitras, me trupat që kontrolluan një numër shtëpish përpara se të tërhiqeshin nga zona.
Në anën tjetër, forcat izraelite arrestuan një të ri gjatë një ndërhyrjeje në fshatin Maariya në zonën e pellgut Yarmouk në rajonin perëndimor Dara, informoi agjencia.
Sipas SANA-s, një patrullë izraelite hyri në lagjen perëndimore të Maariya-s, bastisi një shtëpi dhe arrestoi një të ri nga fshati përpara se ta lironte atë orë më vonë. Inkursioni ndodhi ndërsa avionët izraelitë të zbulimit fluturuan mbi zonë, duke rritur tensionin dhe shqetësimin midis banorëve.
Forcat izraelite bombarduan zonën midis qyteteve Abdin dhe Maariya në pellgun Yarmouk gjatë natës, tha agjencia.
Shkeljet e fundit izraelite ndodhën pavarësisht vërejtjeve të mëparshme nga presidenti sirian Ahmad al-Sharaa se negociatat me Izraelin nuk kanë arritur në një fund të vdekur, por po përballen me vështirësi për shkak të këmbënguljes së Izraelit për të mbajtur një prani ushtarake në territorin sirian.
Pas rënies së regjimit të Bashar al-Asadit në dhjetor 2024, Izraeli shpalli rënien e Marrëveshjes së Çlirimit të vitit 1974 dhe u zhvendos për të pushtuar zonën tampon përgjatë kufirit.
Pavarësisht se administrata e re siriane nuk lëshoi kërcënime ndaj Izraelit, forcat izraelite kanë kryer sulme ajrore në Siri që nga rrëzimi i Asadit, duke vrarë civilë dhe duke shënjestruar pozicione ushtarake, pajisje dhe municione.