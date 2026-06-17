Şeyma Erkul Dayanç
17 qershor 2026•Përditësim: 17 qershor 2026
Italia do të rihapë ambasadën e saj në Teheran të premten, ka thënë ministri i Jashtëm Antonio Tajani, transmeton Anadolu.
“Ambasada jonë në Teheran do të rihapet të premten”, ka thënë Tajani gjatë një seance pyetjesh në parlament, raporton agjencia e lajmeve ANSA.
Njoftimi vjen pasi Italia kishte mbyllur përkohësisht misionin e saj diplomatik në kryeqytetin iranian më herët gjatë këtij viti, në mes të tensioneve rajonale.
Tajani ka thënë se ambasadori italian, së bashku me diplomatët dhe stafin e Ministrisë së Jashtme, do të kthehen në Teheran si pjesë e procesit të rihapjes.
Ai e ka përshkruar mirëkuptimin e fundit mes SHBA-së dhe Iranit si një “zhvillim inkurajues” dhe ka thënë se ekziston një “shkëndijë paqeje” në Lindjen e Mesme që nuk duhet humbur.
Ministri i Jashtëm gjithashtu ka thënë se do të bisedojë më vonë me ministrin e Jashtëm iranian Abbas Araghchi dhe se Italia është e gatshme të mbështesë përpjekjet për ta kthyer mirëkuptimin SHBA–Iran në paqe të qëndrueshme.
Tajani ka theksuar rëndësinë e rikthimit të lirisë së lundrimit në Ngushticën e Hormuzit, duke thënë se kjo është jetike për ekonominë italiane.
Washingtoni dhe Teherani arritën një armëpushim të përkohshëm në prill përmes ndërmjetësimit të Pakistanit, përpara se të njoftonin një marrëveshje kornizë të hënën për t’i dhënë fund luftës. Marrëveshja pritet të nënshkruhet zyrtarisht të premten në Zvicër.