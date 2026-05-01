Irani: SHBA-ja keqinterpreton kostot e luftës, ka arritur në 100 miliardë dollarë

Mohammad Sıo
01 Maj 2026•Përditësim: 01 Maj 2026
Ministri i Jashtëm iranian, Abbas Araghchi, të premten akuzoi Shtetet e Bashkuara të Amerikës për keqinterpretim të kostos së luftës, duke thënë se shifrat zyrtare e nënvlerësojnë ndjeshëm barrën financiare, transmeton Anadolu.
Në një postim në platformën amerikane të mediave sociale X, Araghchi tha se Pentagoni po "gënjen" për koston e luftës, duke vënë në dukje se ajo tashmë ka arritur në 100 miliardë dollarë.
"Lufta e Netanyahut i ka kushtuar drejtpërdrejt Amerikës 100 miliardë dollarë deri më tani, katër herë më shumë sesa pretendohet", shkroi ai, duke iu referuar kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu.
Araghchi tha se kostot indirekte për taksapaguesit amerikanë janë "Shumë më të larta. Fatura mujore për çdo familje amerikane është 500 dollarë dhe po rritet me shpejtësi".
Ai gjithashtu kritikoi politikën e SHBA-së ndaj Izraelit, duke shkruar se "Izraeli i Pari do të thotë gjithmonë Amerika e Fundit".
Të mërkurën, zyrtari i Pentagonit, Jules Hurst, gjatë dëshmisë në Kongres, tha se "Operacioni Epic Fury" ka kushtuar rreth 25 miliardë dollarë deri më tani.
SHBA-ja dhe Izraeli filluan sulmet ndaj Iranit më 28 shkurt, duke shkaktuar hakmarrje nga Teherani kundër aleatëve të SHBA-së në Gjirin Persik dhe mbylljen e Ngushticës së Hormuzit.
Një armëpushim u njoftua më 8 prill përmes ndërmjetësimit pakistanez, i ndjekur nga bisedimet në Islamabad më 11-12 prill, por një marrëveshje nuk mundi të arrihej.
Presidenti amerikan, Donald Trump, më vonë e zgjati në mënyrë të njëanshme armëpushimin pa vendosur një afat të ri kohor, me kërkesë të Pakistanit.