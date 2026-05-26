Irani: SHBA-ja ka kryer një shkelje flagrante të armëpushimit

Ahmet Dursun
26 Maj 2026•Përditësim: 26 Maj 2026
Ministria e Jashtme iraniane deklaroi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës (SHBA) kanë shkelur në mënyrë flagrante armëpushimin e përkohshëm, transmeton Anadolu.
Ministria e Jashtme iraniane lëshoi një deklaratë me shkrim në lidhje me përleshjet midis forcave iraniane dhe amerikane rreth Ngushticës së Hormuzit gjatë dy ditëve të fundit.
Në deklaratë thuhej: "Ushtria terroriste e SHBA-së ka kryer një shkelje flagrante të armëpushimit në rajonin Hormozgan në 48 orët e fundit".
Gjithashtu deklaroi se Irani "nuk do të lërë asnjë agresion pa përgjigje dhe nuk do të hezitojë të mbrohet".