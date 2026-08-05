Irani ripohon mbështetjen për Palestinën

Şahin Demir
05 gusht 2026•Përditësim: 05 gusht 2026
Presidenti iranian Masoud Pezeshkian ripohoi sot mbështetjen e Teheranit për kauzën palestineze, duke thënë se Irani do të mbështesë vendimet e marra nga Hamasi dhe fraksionet e tjera palestineze në negociata, njoftoi Presidenca iraniane, transmeton Anadolu.
Gjatë një bisede telefonike me Khalil al-Hayya, kreun e sapoemëruar të Byrosë politike të Hamasit, Pezeshkian e përgëzoi atë dhe shprehu shpresën se do të ketë sukses t'i shërbejë popullit palestinez, tha presidenca në një deklaratë.
Pezeshkian tha se Irani do të vazhdojë të mbështesë popullin palestinez "në masën më të madhe të mundshme" dhe vlerësoi rolin e Al-Hayya-s në koordinimin e fraksioneve palestineze. Ai shtoi se Teherani mbështet "çdo masë, iniciativë dhe vendim" të marrë nga udhëheqësit palestinezë gjatë negociatave.
Pavarësisht sulmeve të fundit izraelite dhe amerikane ndaj Iranit, çështja palestineze ka mbetur prioritet i politikës së jashtme iraniane dhe "çështja kryesore e botës islame", tha Pezeshkian, sipas deklaratës.
Ai theksoi rëndësinë e forcimit të unitetit midis vendeve muslimane, duke thënë se solidariteti më i madh do të ndihmojë në sigurimin e fitores së "të vërtetës mbi gënjeshtrën". Al-Hayya falënderoi Iranin për mbështetjen e vazhdueshme për popullin palestinez dhe e përshkroi Izraelin si burimin kryesor të paqëndrueshmërisë dhe pasigurisë në rajon.
Sipas tij, Hamasi po negocion në koordinim me fraksionet e tjera palestineze dhe nuk do të lejojë që Izraeli të arrijë përmes diplomacisë atë që nuk arriti në fushën e betejës. Al-Hayya potencoi "përkushtimin e popullit palestinez për të drejtat e tij të plota dhe përdorimin e mjeteve legjitime për t'i arritur ato", thuhet në deklaratë.
Ai shprehu shpresën se sulmet ndaj Iranit do të përfundojnë dhe se siguria dhe stabiliteti do të kthehen në rajon. Më 20 korrik, Hamasi tha se Al-Hayya është zgjedhur për të udhëhequr grupin, duke pasuar Yahya Sinwar-in, i cili u vra në një përleshje me forcat izraelite në jug të Gazës në tetor 2024.
Thirrja erdhi pasi Bordi i Paqes publikoi të premten një projekt-marrëveshje që përshkruan parimet dhe mekanizmat e zbatimit për fazën tjetër të planit të presidentit amerikan Donald Trump për Gazën. Drafti përfshin sigurinë, rregullimet administrative dhe kalimtare për enklavën si dhe një pistë të propozuar politike.