Irani paralajmëron konfrontim nëse vazhdon bllokada amerikane

Tarek Chouiref
30 Prill 2026•Përditësim: 30 Prill 2026
Këshilltari i lartë ushtarak i udhëheqësit suprem të Iranit, Mohsen Rezaei tha sot se bllokada amerikane e porteve iraniane do të dështojë, duke paralajmëruar se Teherani mund të zgjedhë konfrontimin nëse vazhdon bllokada, transmeton Anadolu.
Në komentet e transmetuara sot herët në televizionin shtetëror, Rezaei tha se Irani ka mënyra të shumta për të anashkaluar bllokadën, duke theksuar se përpjekjet për ta imponuar atë nuk do të kenë sukses. Ai shtoi se nëse bllokada vazhdon, Irani mund të përdorë konfrontimin për ta thyer atë.
Rezaei përshkroi skenarë të mundshëm në rast të një lufte tjetër, duke thënë se ajo ka të ngjarë të përqendrohet në zonat bregdetare jugore, duke u shtrirë drejt Isfahanit, me disa aktivitete në perëndim të vendit. Ai paralajmëroi se një konflikt i tillë mund të përfshijë bombardime dhe vrasje në Teheran.
SHBA-ja dhe Izraeli nisën ofensivë të përbashkët ndaj Iranit më 28 shkurt, me Teheranin që u hakmor me sulme ndaj Izraelit dhe vendeve të tjera rajonale që strehojnë asete amerikane. Bombardimet e SHBA-së dhe Izraelit vranë më shumë se 3.300 njerëz përpara se Washingtoni dhe Teherani të njoftonin një armëpushim dyjavor më 8 prill të ndërmjetësuar nga Pakistani.
Ndërsa fillimisht ishte planifikuar të skadonte më 22 prill, presidenti i SHBA-së Donald Trump njoftoi një zgjatje të pacaktuar të armëpushimit më 21 prill me kërkesë të kryeministrit pakistanez Shehbaz Sharif dhe shefit të ushtrisë Asim Munir.