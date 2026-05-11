Irani kërkon kompensim nga SHBA-ja, thekson sovranitetin mbi Ngushticën e Hormuzit

Tarek Chouiref
11 Maj 2026•Përditësim: 11 Maj 2026
Kundërpropozimi i fundit i Iranit ndaj një plani paqeje të SHBA-së kërkon kompensim nga SHBA-ja dhe thekson sovranitetin e Teheranit mbi Ngushticën e Hormuzit, transmeton Anadolu.
Siç raporton sot transmetuesi shtetëror iranian Press TV, Irani kërkon gjithashtu ndërprerjen e sanksioneve dhe lirimin e aseteve iraniane të ngrira jashtë vendit. Teherani e hodhi poshtë planin e SHBA-së sepse do të kërkonte nënshtrim ndaj "kërkesave të tepërta" të presidentit Donald Trump.
Përgjigjja e Iranit thekson gjithashtu "të drejtat themelore të kombit iranian". Trumpi tha të dielën në platformën e tij "Truth Social" se kishte shqyrtuar përgjigjen e fundit të Iranit dhe e përshkroi atë si "krejtësisht të papranueshme".
Tensionet rajonale janë përshkallëzuar që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme ndaj Iranit më 28 shkurt, duke shkaktuar sulme hakmarrëse nga Teherani dhe ndërprerje në Ngushticën e Hormuzit.
Një armëpushim hyri në fuqi më 8 prill përmes ndërmjetësimit pakistanez, por bisedimet në Islamabad dështuan të siguronin marrëveshje të qëndrueshme. Armëpushimi u zgjat më vonë nga Trumpi pa afat të caktuar.
Që nga 13 prilli, SHBA-ja ka zbatuar bllokadë detare që synon trafikun detar iranian në rrugën ujore strategjike.