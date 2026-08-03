Hyn në fuqi Ligji i BE-së për Inteligjencën Artificiale

Dilara Hamit
03 gusht 2026•Përditësim: 03 gusht 2026
Rregullat e Bashkimit Evropian që u kërkojnë kompanive të identifikojnë materialet e krijuara dhe të manipuluara nga Inteligjenca Artificiale (IA), hynë në fuqi të dielën si pjesë e Aktit gjithëpërfshirës të Inteligjencës Artificiale të bllokut, transmeton Anadolu.
Neni 50 i ligjit kërkon që ofruesit e chatbot-eve dhe sistemeve të tjera interaktive të IA-së t'u tregojnë njerëzve se kur janë duke komunikuar me IA-në, përveç nëse ky fakt është tashmë i dukshëm.
Sipas Komisionit Evropian, ofruesit e sistemeve të aftë për të prodhuar tekst sintetik, imazhe, video ose audio duhet të vendosin shënues të lexueshëm nga makina që lejojnë që materiali të zbulohet si i gjeneruar ose i manipuluar nga IA.
Kompanitë dhe përdoruesit e tjerë profesionistë që vendosin sisteme të IA-së duhet të ofrojnë etiketa të qarta dhe të kuptueshme kur publikojnë falsifikime të thella ose tekste të krijuara nga IA për çështje me interes publik që nuk i janë nënshtruar rishikimit njerëzor ose kontrollit editorial domethënës.
Ata duhet të njoftojnë njerëzit e ekspozuar ndaj njohjes së emocioneve të bazuara në IA ose sistemeve të kategorizimit biometrik. Komisioni tha se kërkesat kanë për qëllim të reduktojnë mashtrimin, imitimin dhe dezinformimin duke i lejuar njerëzit të përcaktojnë nëse materiali që ata shohin, dëgjojnë ose lexojnë është autentik.
- Merrni masa të ashpra kundër "deepfakes"
"Deepfakes" përkufizohen sipas ligjit si imazhe të krijuara ose të manipuluara nga IA, audio ose video që u ngjajnë njerëzve, objekteve, vendeve ose ngjarjeve ekzistuese dhe që shfaqen në mënyrë të rreme si autentike.
Teksti i krijuar nga IA në lidhje me politikën, shëndetin publik, sigurinë, mjedisin, sigurinë e konsumatorëve, shkencën, kulturën dhe tema të tjera të debatit publik duhet të etiketohet kur publikohet pa mbikëqyrje redaktuese njerëzore.
Materiali që i është nënshtruar shqyrtimit thelbësor njerëzor nuk kërkon etiketë. Komisioni theksoi, megjithatë, se kontrollet sipërfaqësore të kufizuara në drejtshkrim, gramatikë ose formatim nuk do të kualifikohen si kontroll editorial.
Dispozita të veçanta zbatohen për veprat artistike, krijuese, satirike dhe fiktive që përmbajnë "depfakes". Zbulimi ende kërkohet, por mund të paraqitet në një mënyrë që nuk ndërhyn në kënaqësinë ose shfaqjen e punës.
Njerëzit që përdorin IA-në për qëllime thjesht personale dhe joprofesionale janë jashtë fushëveprimit të ligjit. Individët që e përdorin rregullisht atë për përfitime ekonomike ose si pjesë e një biznesi, tregtie, veprimtarie të pavarur ose profesionale mund të konsiderohen dislokues dhe për këtë arsye mbulohen nga kërkesat.
Rregullat zbatohen për kompanitë jashtë BE-së kur prodhimi i sistemeve të tyre të IA-së përdoret brenda bllokut.
- Afati për të përmbushur
Sistemet ekzistuese gjeneruese të IA-së të vendosura në treg përpara datës 2 gusht kanë kohë deri më 2 dhjetor për të përmbushur kërkesën e shënimit të lexueshëm nga makina. Periudha e kufizuar e mospagimit nuk zbatohet për detyrimet e tjera të transparencës, ndërsa përmbajtja e prodhuar përpara datës 2 gusht nuk duhet të etiketohet në mënyrë retroaktive.
Autoritetet kombëtare të mbikëqyrjes së tregut do të kenë përgjegjësinë kryesore për zbatimin, së bashku me Zyrën e BE-së për AI-në në zonat nën mbikëqyrjen e saj. Shkeljet mund të rezultojnë në gjoba deri në 15 milionë euro (17.3 milionë dollarë) ose 3 për qind të xhiros vjetore të një kompanie në mbarë botën.
Komisioni ka miratuar një kod praktik vullnetar që u ofron kompanive një rrugë standarde për të demonstruar pajtueshmërinë. Rreth 190 kompani dhe organizata e kanë nënshkruar kodin deri në fund të korrikut.
Disa platforma kryesore teknologjike prezantuan etiketat e IA-së përpara se kërkesat të hynin në fuqi. TikTok thotë se më shumë se 3 miliardë video janë etiketuar përmes zbulimeve të krijuesve, sistemeve të zbulimit dhe teknologjive të tilla si Kredencialet e përmbajtjes dhe filigranët e padukshëm.
Meta aplikon etiketat "Info IA" për përmbajtjen në Facebook dhe Instagram kur zbulon sinjale standarde të industrisë ose merr zbulime nga përdoruesit.
Google ka nënshkruar kodin e transparencës së BE-së dhe po zhvillon sisteme shënjimi dhe zbulimi duke përdorur teknologji, përfshirë SynthID dhe Kredencialet e përmbajtjes. Megjithatë, kompania paralajmëroi se mbivendosjet e etiketave dhe njoftimeve ligjore mund të krijojnë konfuzion në vend që t'u japin përdoruesve informacion më të qartë.