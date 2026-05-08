Gjermania planifikon ndalimin e cigareve elektronike njëpërdorimëshe

Ayhan Şimşek
08 Maj 2026•Përditësim: 08 Maj 2026
Gjermania po harton legjislacion për të ndaluar cigaret elektronike njëpërdorimëshe, njoftoi ministri gjerman i Mjedisit, Carsten Schneider, duke përmendur rritjen e zjarreve në impiantet e përpunimit të mbetjeve të shkaktuara nga këto pajisje, transmeton Anadolu.
Schneider tha se qeveria federale synon të paraqesë në parlament një projektligj në muajt e ardhshëm që do t’i japë fund në mënyrë efektive shitjes së cigareve elektronike njëpërdorimëshe në të gjithë vendin.
Këto pajisje shpesh hidhen në mbeturinat shtëpiake ose në qeset e riciklimit, në vend që të trajtohen si mbetje elektronike të rrezikshme.
Schneider u tha gazetarëve se bateritë litium-jon të vendosura brenda mbështjellësve plastikë mund të marrin flakë kur shtypen ose shpohen nga makineritë e seleksionimit.
Ai paralajmëroi se kjo paraqet një rrezik të konsiderueshëm fizik për punëtorët e pastrimit dhe të impianteve gjatë procesit të ndarjes së mbetjeve.
Ai shtoi se, përtej shqetësimeve të menjëhershme për sigurinë, cigaret elektronike njëpërdorimëshe nuk janë në përputhje me objektivat më të gjera mjedisore dhe synimet e riciklimit të vendit.