Oliver Towfigh Nia
22 qershor 2026•Përditësim: 22 qershor 2026
Gjermania tha se kundërshton një pushtim të përhershëm izraelit të territorit libanez pas deklaratave të ministrit izraelit të Mbrojtjes, Israel Katz, i cili tha se vendi i tij nuk do të tërhiqet nga territori i pushtuar në jug të Libanit, raporton Anadolu.
"Qëndrimi i qeverisë federale është mjaft i qartë: Ne e kundërshtojmë prani të përhershme të trupave izraelite në territorin libanez. Po ashtu, popullsia civile nuk duhet të pengohet të kthehet në vendet ku jeton", tha zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme, Martin Giese, gjatë një konference për media në Berlin.
Deklaratat e Giese-s u mbështetën nga zëdhënësi i qeverisë, Stefan Kornelius, i cili ritheksoi "mbështetjen e Gjermanisë për integritetin territorial të Libanit".
Katz pretendon se forcat izraelite nuk kanë "asnjë kufizim" në Liban. "Kishte dhe nuk ka asnjë kufizim për ushtarët e IDF-së në Liban për të vepruar për eliminimin e kërcënimeve", tha ai.
"Siç e kemi bërë të qartë kryeministri Benjamin Netanyahu dhe unë, Izraeli nuk do të tërhiqet nga zona e sigurisë në Liban", tha Katz.
Komentet e tij erdhën pas një përshkallëzimi të madh izraelit në Liban të premten dhe të shtunën, gjatë të cilit ushtria izraelite kreu mbi 200 sulme në pjesët jugore dhe lindore të vendit.
Një marrëveshje e përkohshme midis SHBA-së dhe Iranit parashikon ndalimin e të gjitha armiqësive në të gjitha frontet, përfshirë Libanin.