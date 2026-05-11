Franca konfirmon rastin e parë me hantavirus

Şeyma Erkul Dayanç
11 Maj 2026•Përditësim: 11 Maj 2026
Franca ka regjistruar rastin e parë të konfirmuar të hantavirusit në një pasagjere të riatdhesuar nga anija turistike "MV Hondius", ku u zbulua një shpërthim, tha sot ministrja e Shëndetësisë, Stephanie Rist transmeton Anadolu.
"Pacientja është një grua që ishte midis pesë shtetasve francezë të evakuuar nga anija dhe të dërguar me avion nga Ishujt Kanarie të Spanjës në Francë të dielën", tha Rist për radion "France Inter".
Ajo zhvilloi simptoma gjatë fluturimit të evakuimit midis ishullit spanjoll të Tenerife dhe aeroportit francez Le Bourget pranë Parisit. "Testet kanë rezultuar pozitive për hantavirusin", tha Rist duke shtuar se gjendja e pacientes për fat të keq është përkeqësuar gjatë natës.
Kryeministri francez Sebastien Lecornu tha përmes kompanisë amerikane të mediave sociale X se gruaja ka shfaqur tashmë simptoma gjatë fluturimit të riatdhesimit, i cili u ul të dielën pak para orës 16.30 sipas orës lokale.
Katër shtetasit e tjerë francezë rezultuan negativë për virusin, por do të qëndrojnë në izolim për të paktën 15 ditë, tha ministrja e shëndetësisë duke shtuar se autoritetet mund të zgjasin masat e izolimit sipas rregulloreve ekzistuese.
Autoritetet kanë identifikuar 22 shtetas francezë që ishin në fluturime të mëparshme të lidhura me grupin e rasteve, përfshirë linjat midis Saint Helena-s dhe Johannesburgut dhe midis Johannesburgut dhe Amsterdamit.
Ministria e Shëndetësisë tha se tetë shtetas francezë nga fluturimi Saint Helena-Johannesburg u vendosën në izolim gati një javë më parë ndërsa të tjerëve u është dhënë udhëzimi të kontaktojnë autoritetet shëndetësore dhe të vetëizolohen.
Hantavirusi është sëmundje e rrallë që zakonisht transmetohet përmes brejtësve të infektuar ose jashtëqitjeve të tyre, megjithëse lloji përgjegjës për këtë shpërthim mund të përhapet edhe midis njerëzve.