Ekstremet klimatike në Mbretërinë e Bashkuar po bëhen normale

Aysu Biçer
15 korrik 2026•Përditësim: 15 korrik 2026
Ekstremet klimatike që dikur konsideroheshin të pazakonta po bëhen gjithnjë e më shumë pjesë e jetës së përditshme në Mbretërinë e Bashkuar pasi rritja e temperaturave riformëson klimën e vendit, sipas raportit të fundit të klimës së Shtetit të Mbretërisë së Bashkuar, transmeton Anadolu.
Raporti që mbulon vitin 2025 dhe vendos ndryshimet e fundit në një kontekst historik, thekson ngrohjen e vazhdueshme në të gjithë Mbretërinë e Bashkuar, me ekstremet e temperaturës që tregojnë disa nga ndryshimet më të rëndësishme.
"2025 ishte viti më i ngrohtë në Britaninë e Madhe në rekord, hera e gjashtë që ky rekord është thyer në shekullin e 21-të deri më tani", tha Mike Kendon, një shkencëtar i informacionit për klimën në Met Office dhe autori kryesor i raportit.
Ai shtoi se katër vitet e fundit ishin ndër pesë vitet më të ngrohta të regjistruara ndonjëherë në MB, me temperatura që u rritën me rreth 0.25 gradë Celsius në dekadë që nga vitet 1980.
Periudha e fundit 10-vjeçare, nga viti 2016 deri në vitin 2025, ishte 1,33 gradë Celsius më e ngrohtë se mesatarja e viteve 1961-1990, thuhet në raport. Kendon tha se modelet e ngrohjes po zhvendoseshin në të gjithë vendin, me zonat veriore dhe malore që përjetonin kushte të lidhura më parë me rajonet më të ngrohta në Anglinë jugore.
"Mendoni për këtë ngrohje si lëvizje në veri dhe përpjetë", tha ai duke shtuar se zona të tilla si Vale of York dhe Lancashire tani kanë temperatura të ngjashme vjetore me ato të përjetuara nga Londra e Madhe midis 1961 dhe 1990.