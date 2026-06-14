Delegacioni nga Katari në Teheran për të diskutuar bisedimet SHBA-Iran

Serdar Dincel
14 qershor 2026•Përditësim: 14 qershor 2026
Një delegacion nga Katari, i kryesuar nga një këshilltar i ministrit të jashtëm të vendit, mbërriti të dielën në Teheran për të çuar përpara negociatat mes Iranit dhe SHBA-së, sipas agjencisë gjysmëzyrtare të lajmeve iraniane ISNA, transmeton Anadolu.
Agjencia iraniane e lajmeve Mehr gjithashtu raportoi se delegacioni i Katarit u takua me zyrtarë iranianë “për të shqyrtuar gjendjen e procesit diplomatik”.
Nuk u dhanë detaje të tjera lidhur me përmbajtjen e diskutimeve.
Tensionet rajonale janë përshkallëzuar që nga sulmet SHBA-Izrael ndaj Iranit që filluan më 28 shkurt.
Një armëpushim i ndërmjetësuar nga Pakistani hyri në fuqi më 8 prill, ndërsa përpjekjet për të arritur një marrëveshje më të gjerë kanë vazhduar që atëherë.