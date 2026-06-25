Danimarka miraton dërgimin e një misioni në Ngushticën e Hormuzit

İlayda Çakırtekin
25 qershor 2026•Përditësim: 25 qershor 2026
Parlamenti danez miratoi sot vendosjen e një misioni në Ngushticën e Hormuzit, njoftoi transmetuesi DR, transmeton Anadolu.
Ligjvënësit vendosën që Danimarka të dërgojë oficerë, përkthyes dhe dronë në rajon si pjesë e një misioni shumëkombësh të udhëhequr nga Mbretëria e Bashkuar dhe Franca që synon të ruajë lirinë e lundrimit në ngushticë si dhe operacionin detar të BE-së.
Kontributi përbëhet nga një element oficeri i stafit, dronë dhe një njësi përkthyese me rreth 10 anëtarë të personelit. Aftësitë kibernetike mund të përfshihen gjithashtu në përpjekjet ushtarake daneze.
Që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulmet ajrore ndaj Iranit në fund të shkurtit, rajoni ka mbetur i tensionuar, duke çuar në hakmarrje iraniane kundër Izraelit dhe vendeve të tjera të rajonit që strehojnë asetet e SHBA-së.
Irani dhe SHBA-ja arritën një mirëkuptim prej 14 pikash të ndërmjetësuar nga Pakistani, i cili hyri në fuqi më 18 qershor pasi u nënshkrua në mënyrë elektronike nga presidenti iranian Masoud Pezeshkian dhe presidenti amerikan, Donald Trump.
Marrëveshja përfshin dispozita që lidhen me përfundimin e luftës, përfshirë Libanin, rihapjen e Ngushticës së Hormuzit dhe heqjen e bllokadës detare të SHBA-së të vendosura ndaj Iranit.