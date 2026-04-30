CENTCOM-i do të informojë Trumpin mbi opsionet e reja ushtarake në Iran

Berk Kutay Gökmen
30 Prill 2026•Përditësim: 30 Prill 2026
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump pritet të marrë sot një informim mbi planet e reja për veprime të mundshme ushtarake në Iran nga komandanti i CENTCOM-it, Admirali Brad Cooper, raporton portali "Axios" duke cituar burime, transmeton Anadolu.
Sipas raportit, informimi sinjalizon se Trumpi po e shqyrton seriozisht një rikthim në operacione luftarake në shkallë të gjerë, qoftë për të thyer bllokimin në negociata ose për të dhënë goditje përfundimtare para se t'i japë fund luftës.
CENTCOM-i ka hartuar një plan për një seri sulmesh "të shkurtra dhe intensive" ndaj Iranit, me shumë gjasa duke synuar infrastrukturën, sipas raportit, në një përpjekje për të kapërcyer bllokimin e negociatave. Pritet që një veprim i tillë do ta shtyjë Iranin të kthehet në tryezën e negociatave me fleksibilitet më të madh mbi çështjen bërthamore.
Një tjetër propozim që pritet t'i paraqitet Trumpit përqendrohet në marrjen e kontrollit të një pjese të Ngushticës së Hormuzit për ta rihapur atë për anijet tregtare, por një operacion i tillë mund të përfshijë forca tokësore, tha raporti. Një opsion tjetër i diskutuar më parë dhe ndoshta për t'u ngritur përsëri, është një mision i forcave speciale për të siguruar rezervat e uraniumit të pasuruar shumë të Iranit.
Trump i tha portalit "Axios" të mërkurën se e sheh një bllokadë detare të Iranit si "disi më efektive sesa bombardimet". Raporti thotë se Trumpi e sheh bllokadën si levën e tij kryesore, megjithëse ai mbetet i hapur për veprime ushtarake nëse Irani nuk dorëzohet.
Planifikuesit ushtarakë amerikanë po përgatiten për mundësinë që Irani të hakmerret kundër forcave amerikane në rajon në përgjigje të një bllokade. Sipas raportit, kreu i Shtabit të Përgjithshëm, gjenerali Dan Caine pritet të marrë pjesë gjithashtu në informimin e sotëm.