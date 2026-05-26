Bjellorusia e quan Algjerinë "partner kyç" në Afrikë

Elena Teslova
26 Maj 2026•Përditësim: 26 Maj 2026
Presidenti bjellorus Alexander Lukashenko e përshkroi sot Algjerinë si një "partner kyç" në Afrikë, transmeton Anadolu.
Ai i bëri këto komente ndërsa u takua me kryetarin e Parlamentit të Algjerisë, Ibrahim Boughali në Bjellorusi. Lukashenko tha se Minsku kërkon "marrëdhënie të avancuara dhe serioze" me Algjerinë, sipas një videoje të takimit të ndarë nga shërbimi i shtypit bjellorus.
"Ne jemi absolutisht të hapur ndaj vendit tuaj dhe do të donim shumë të kishim marrëdhënie të avancuara, më serioze me ju. Ndoshta më të mirat midis të gjitha vendeve afrikane", tha Lukashenko gjatë takimit.
Ai theksoi se Bjellorusia tashmë ka vende partnere në Afrikën Veriore, Qendrore dhe Jugore përmes të cilave planifikon të zgjerojë bashkëpunimin në të gjithë kontinentin.
"Do të ishte shumë mirë nëse Algjeria do të bëhej një nga vendet e tilla", shtoi Lukashenko.
Presidenti bjellorus kujtoi vizitën e tij zyrtare në Algjeri në dhjetor 2025 dhe bisedimet me presidentin algjerian, Abdelmadjid Tebboune, duke thënë se diskutimet e bindën se ekonomitë e të dy vendeve ishin shumë të pajtueshme.
"Ne mund t'ju ofrojmë atë që ju nuk e keni. Nga ana tjetër, ju mund të na ndihmoni të zhvillojmë fushat në të cilat kemi shumë nevojë", tha Lukashenko.
Nga ana e tij, Boughali përcolli "përshëndetje të ngrohta dhe respekt të thellë" nga presidenti algjerian dhe riafirmoi gatishmërinë për të forcuar bashkëpunimin dypalësh me Bjellorusinë.
Kryeparlamentari algjerian tha se vendi i tij aktualisht po ndjek një politikë të diversifikimit ekonomik që synon uljen e varësisë nga hidrokarburet, me fokus në zhvillimin e bujqësisë, industrisë dhe farmaceutikës.
"Ne kemi nevojë për përvojën bjelloruse në forcimin e këtyre sektorëve dhe rritjen e aktivitetit në këto fusha. Jam i bindur se ka perspektiva për punë të përbashkët këtu", tha Boughali.