Belgjika mbështet rinovimin e Unionit Doganor Turqi-BE

Tuğba Altun
14 Maj 2026•Përditësim: 14 Maj 2026
Zëvendëskryeministri dhe njëherësh ministër i Jashtëm i Belgjikës, Maxime Prevot tha se ka ardhur koha për të rinovuar Unionin Doganor midis BE-së dhe Turqisë, duke thënë se "Nuk ka kuptim të përpiqesh të përputhesh me realitetin e biznesit në vitin 2026 me një kornizë të hartuar 30 vjet më parë", transmeton Anadolu.
Duke folur në Forumin Ekonomik Turqi-Belgjikë të mërkurën, Prevot tha se takimi me zyrtarët turq shënoi misionin më të madh ekonomik në vend nga Belgjika ndonjëherë. "Do të thotë shumë, pasqyron qartë rëndësinë që Belgjika e konsideron Turqinë", tha ai.
Prevot deklaroi se marrëveshja e parë dypalëshe tregtare u nënshkrua midis Belgjikës dhe Perandorisë Osmane në vitin 1838 dhe qëllimi që atëherë ka qenë të ndërtohet mbi lidhjet e thella historike për të formësuar të ardhmen së bashku, pas një fillimi të suksesshëm në Stamboll me misionin ekonomik belg, i cili tani po vazhdon në Ankara.
Në forumin ekonomik morën pjesë edhe presidenti i TOBB-së, Rifat Hisarciklioglu, drejtori ekzekutiv i Investimeve dhe Tregtisë në Flanders, Piet Demunter, drejtori i Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë (CCI) të Voka Limburg (CCI), Johann Leten dhe zëvendësministri turk i Mbrojtjes, Musa Heybet.
Kryediplomati belg theksoi se Unioni Turk i Dhomave dhe Bursave të Mallrave (TOBB) është partner kyç për Belgjikën dhe BE-në, gjë që duket qartë nga bashkëpunimi i ngushtë midis palëve, duke thënë se Unioni bashkon komunitetet për të arritur qëllimet në tregti, investime dhe inovacion përmes dialogut.
Ai tha se Ankaraja, qendra e dytë më e madhe ekonomike e Turqisë menjëherë pas Stambollit, ofron mundësi të rëndësishme për të thelluar dialogun që TOBB shfrytëzon për të çuar më tej aktivitetet ekonomike.
"Turqia e së nesërmes po ndërtohet jo vetëm në Bosfor, por edhe përgjatë bregdetit të Detit të Zi, në Anadoll, në brigjet e Seyhanit, dhe kompanitë belge duan të jenë partnere edhe të të gjithë atij vendi", tha ai duke shtuar se "Ky mision ofron mundësi të shkëlqyer për të ndërtuar partneritete më të forta dhe të qëndrueshme midis dy vendeve tona".
Prevot potencoi se gjatë vizitës së tij në vend u takua me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan, zëvendëspresidentin Cevdet Yilmaz dhe ministrat, duke diskutuar qëllimet dhe prioritetet e përbashkëta, si dhe atë që firmat belge mund të kontribuojnë në ekonomi.
"Por, seminare si ky i sotmi janë gjysma tjetër e nevojshme e këtyre shkëmbimeve, momenti kur bisedat politike të nivelit të lartë takohen me realitetin e biznesit në terren", vuri në dukje ai.
Prevot deklaroi se ai vazhdimisht ngriti nevojën për të rinovuar Unionin Doganor gjatë bisedimeve me zyrtarët turq. "Bota ka ndryshuar, Turqia ka ndryshuar. Kështu që ne mbështesim plotësisht një Union Doganor të rinovuar", tha ai.
Ndërsa ka disa çështje dypalëshe mbi rinovimin e marrëveshjes, Prevot vuri në dukje se azhurnimi i saj do të jetë në dobi të të dy vendeve, pasi aktualisht nuk mbulon fusha si shërbimet dhe bujqësia dhe në vend të kësaj është përqendruar vetëm në mallrat industriale.
Ai përmendi përfshirjen e fundit të Turqisë në klasifikimin me origjinë nga BE "Made in Europe", që tregon se një produkt është bërë në bashkëpunim me Evropën, duke thënë se Belgjika dëshiron bashkëpunim më të ngushtë me vendet brenda këtij kuadri, përfshirë Turqinë.
Prevot shtoi se vëllimi tregtar midis Belgjikës dhe Turqisë arriti në rreth 12 miliardë euro në vitin 2025, duke shtuar se qëllimi duhet të jetë dyfishimi i kësaj shifre.
"Është gjithashtu koha për të përditësuar marrëveshjen e investimeve belgo-luksemburgo-turke të nënshkruar në vitin 1986", tha ai duke shtuar se një iniciativë do të nisë në Belgjikë për të lehtësuar procesin e përditësimit të marrëveshjes 40-vjeçare.