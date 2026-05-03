BE-ja kërkon hetim të plotë për vrasjet e gazetarëve në zonat e konfliktit

İlayda Çakırtekin
03 Maj 2026•Përditësim: 03 Maj 2026
Shefja e politikës së jashtme e Bashkimit Evropian (BE), Kaja Kallas, ka bërë thirrje për një hetim të plotë mbi vrasjen e gazetarëve në zonat e konfliktit, përfshirë Ukrainën, Gazën, Libanin dhe pjesë të Afrikës, transmeton Anadolu.
Me rastin e Ditës Botërore të Lirisë së Shtypit, Kallas tha se viti 2025 ka qenë më vdekjeprurësi për gazetarët në mbarë botën dhe se vrasja, plagosja apo kërcënimi i tyre “është bërë realitet tronditës”.
“Vrasja e gazetarëve dhe profesionistëve të medias, siç kemi parë në luftën e agresionit të Rusisë kundër Ukrainës dhe në konfliktet aktuale në Lindjen e Mesme, së fundmi në Gaza dhe Liban, si dhe në Afrikë, duhet të hetohet plotësisht dhe përgjegjësit duhet të mbajnë llogari”, tha ajo.
Kallas gjithashtu theksoi nevojën për një media të lirë, duke shtuar se media e pavarur është një “shtyllë themelore e çdo shoqërie demokratike”.
“Ata duhet të jenë në gjendje të kryejnë punën e tyre lirshëm, pa ndërhyrje të panevojshme, frikë nga dhuna, ngacmimi, kërcënimi, persekutimi apo dëbimi”, shtoi ajo.