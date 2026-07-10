BE-ja avancon procesin e anëtarësimit të Ukrainës dhe Moldavisë

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10 korrik 2026•Përditësim: 10 korrik 2026
Shtetet anëtare të Bashkimit Evropian ranë dakord të premten për hapjen e një kapitulli të ri të negociatave të anëtarësimit me Ukrainën dhe Moldavinë, duke shënuar një tjetër hap përpara në përpjekjet e dy vendeve për t’iu bashkuar bllokut, transmeton Anadolu.
Vendimi, i miratuar nga ambasadorët e BE-së nën presidencën e radhës të Irlandës në Këshillin Evropian, do të mundësojë hapjen e Kapitullit 6 (Marrëdhëniet e Jashtme) për Ukrainën dhe Moldavinë.
Duke njoftuar marrëveshjen në platformën sociale amerikane X, presidenca irlandeze tha se të gjitha 27 shtetet anëtare të BE-së ranë dakord për hapjen e Kapitullit 6 për Ukrainën dhe Moldavinë, ndërsa gjithashtu avancuan negociatat e anëtarësimit me Malin e Zi dhe Shqipërinë, duke mbyllur disa kapituj negociues.
Presidenti i Këshillit Evropian, Antonio Costa, e mirëpriti këtë zhvillim, duke thënë se ai dëshmon përkushtimin e BE-së ndaj zgjerimit.
“Po ndërtojmë një Evropë më të qëndrueshme: një hap tjetër më pranë BE-së për Ukrainën dhe Moldavinë”, shkroi Costa në X.
“Vendosmëria jonë për të mbështetur rrugën e Ukrainës dhe Moldavisë drejt BE-së vazhdon”, shtoi ai.
Ukraina paraqiti zyrtarisht kërkesën për anëtarësim në BE në shkurt të vitit 2022, disa ditë pas fillimit të luftës me Rusinë, ndërsa Moldavia dorëzoi kërkesën e saj në mars të të njëjtit vit.
Udhëheqësit e BE-së u dhanë të dyja vendeve statusin e kandidatit në qershor 2022 dhe ranë dakord për hapjen e negociatave të anëtarësimit në dhjetor 2023.
Kapitulli i parë negociues për Ukrainën dhe Moldavinë u hap në qershor 2026, pasi Hungaria hoqi veton e saj të zgjatur, duke i lejuar procesit të anëtarësimit të ecë përpara.