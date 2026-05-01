Azerbajxhani pezullon bashkëpunimin me Parlamentin Evropian

Burç Eruygur
01 Maj 2026•Përditësim: 01 Maj 2026
Parlamenti i Azerbajxhanit miratoi të premten një rezolutë për pezullimin e bashkëpunimit me Parlamentin Evropian në "të gjitha fushat", pasi akuzoi organin legjislativ për vazhdimin e "politikës së tij anti-Azerbajxhan, shpifjes dhe aktiviteteve të shpifjes", transmeton Anadolu.
Duke cituar rezolutën e miratuar nga Asambleja Kombëtare, agjencia shtetërore e lajmeve e Azerbajxhanit, Azertac, raportoi se parlamenti i vendit "udhëhiqet nga aktivitete të përbashkëta për hir të paqes, sigurisë dhe zhvillimit të qëndrueshëm, dhe promovon dialog të hapur, të sinqertë dhe konstruktiv bazuar në vlerat parlamentare dhe interesat e përbashkëta" në lidhjet e tij me parlamentet dhe organizatat parlamentare të huaja.
"Për fat të keq, pozicioni shkatërrues i Parlamentit Evropian, i cili mohon parimet e lartpërmendura, është bërë pengesa kryesore për zhvillimin e marrëdhënieve të bashkëpunimit dypalësh dhe shumëpalësh me këtë institucion", tha rezoluta.
Ajo argumentoi se platformat e destinuara për bashkëpunim me Parlamentin Evropian janë bërë një "instrument presioni, shantazhi dhe ndërhyrjeje të rëndë në punët e brendshme të vendit tonë".
Ajo vuri në dukje se pavarësisht pezullimit të të gjitha marrëdhënieve me Parlamentin Evropian në vitin 2015, Asambleja Kombëtare rifilloi bashkëpunimin bazuar në thirrje dhe premtime të shumta nga pala evropiane.
“Pavarësisht kësaj, Parlamenti Evropian nuk i ka mbajtur premtimet e tij dhe ka vazhduar vazhdimisht politikën e tij anti-Azerbajxhan, shpifjen dhe aktivitetet e shpifjes”, shtoi ajo.
Ndër të tjera thuhet se “Sot, Parlamenti Evropian, ku vlerat demokratike kanë rënë, korrupsioni dhe ryshfeti janë thellësisht të rrënjosura dhe që u shërben grupeve të lobimit dhe grupeve të ndryshme të interesit, është bërë një strukturë ku mendimi azerbajxhanofobik dhe islamofobik shprehet vazhdimisht”.