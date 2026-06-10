Asistentja afatgjate e Epstein-it thotë se nuk kishte dijeni për krimet e tij

Berk Kutay Gökmen
10 qershor 2026•Përditësim: 10 qershor 2026
Lesley Groff, asistentja ekzekutive afatgjate e Jeffrey Epstein-it, i ka thënë Komitetit të Mbikëqyrjes së Dhomës së Përfaqësuesve se nuk kishte dijeni për krimet e tij dhe e përshkroi atë si një "manipulator mjeshtëror" që e kishte fshehur abuzimin e tij nga njerëzit përreth, transmeton Anadolu.
Siç raporton CNN duke cituar burime, Groff tha se besonte se takimet për masazhe që organizonte me gra dhe vajza të reja ishin për masazhiste të ligjshme.
"Dua të them pa asnjë dyshim se kam arritur të besoj se njeriu që më punësoi nga shkurti i vitit 2001 deri në korrik të vitit 2019 ishte një përbindësh. Për 18 vjet, punova për Dr. Jekyll, por nuk më është lejuar kurrë të shoh të vërtetin z. Hyde", tha Groff në deklaratën e saj hyrëse.
"Në retrospektivë, z. Epstein ishte një manipulues dhe mashtrues mjeshtëror që e ndante jetën e tij legjitime nga jeta e tij e fshehtë si abuzues dhe sigurohej që, si sekretare e tij, këto dy botë të mos përplaseshin", shtoi ajo.
Groff u tha ligjvënësve se rezervimet për masazhe përfshinin telefonata të shkurtra dhe këmbënguli se askush nuk i kishte thënë se gratë ishin të mitura ose viktima të abuzimit. Ajo tha se nuk do të kishte heshtur nëse do ta kishte ditur.
Groff dëshmoi se Epstein nuk e kishte abuzuar kurrë dhe tha se si Epstein ashtu edhe Ghislaine Maxwell e kishin dekurajuar të shoqërohej me miqtë apo kolegët e tyre. Që nga arrestimi i Epstein-it, ajo tha se është përballur me izolim shoqëror, kërcënime me vdekje dhe ngacmime ndaj familjes së saj.
Duke iu drejtuar të mbijetuarave, Groff tha se "zemra e saj thyhet për këto gra" dhe se ajo u beson atyre.
"Fjalët nuk mund të shprehin sa keq ndihem që kam qenë e punësuar nga z. Epstein gjatë kohës kur ai i abuzonte këto gra. Do të jetoj me këtë ndjenjë të tmerrshme për pjesën tjetër të jetës sime", tha ajo.
Megjithatë, të mbijetuarat dhe disa ligjvënës e kundërshtuan pretendimin e saj se nuk kishte dijeni. E mbijetuara Sharlene Rochard tha se rrëfimi nga Groff nuk përputhet me përvojën e saj, ndërsa përfaqësuesi Stephen Lynch pyeti se si Groff mund të kishte mbetur e pavetëdijshme pas 18 vitesh pune për Epstein-in.
Groff pretendoi se Epstein-i e kishte bindur se ai ishte "shantazhuar dhe kurdisur" pasi ishte regjistruar si shkelës seksual. Kryetari i Komitetit të Mbikëqyrjes së Dhomës, James Comer, e përshkroi dëshminë e saj si "shumë të hapur", por theksoi se disa deklarata ndryshonin nga rrëfimet e viktimave.
Lynch theksoi se Groff kishte organizuar "telefonata të shumta" mes Donald Trump dhe Epstein përpara se Trump të bëhej president, por nuk specifikoi se kur. Groff tha se nuk kishte dijeni për ndonjë punonjës të resortit Mar-a-Lago të Trump-it që të kishte shkuar në rezidencën e Epstein-it.
Groff, e cila punoi për Epstein-in që nga viti 2001, menaxhonte agjendën, udhëtimet dhe komunikimet e tij. Viktimat e identifikuan atë si një kontakt kyç për organizimin e masazheve që Epstein dyshohet se i përdorte për të lehtësuar abuzimin.
Megjithëse dikur ishte përfshirë si një bashkë-komplotuese e mundshme në marrëveshjen e mosndjekjes penale të vitit 2008 të Epstein-it, avokatët e saj thanë në vitin 2021 se ajo nuk do të përballej me akuza dhe se "nuk kishte dëshmuar kurrë ndonjë gjë të papërshtatshme ose të paligjshme".