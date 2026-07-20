Andy Burnham bëhet kryeministri i ri i Britanisë së Madhe

Burak Bir
20 korrik 2026•Përditësim: 20 korrik 2026
Lideri i Partisë Laburiste, Andy Burnham, është bërë kryeministri i ri i Britanisë së Madhe, konfirmoi Pallati Buckingham, raporton Anadolu.
Burnham mbërriti në Pallatin Buckingham menjëherë pasi Keir Starmer dha zyrtarisht dorëheqjen si kryeministër.
Gjatë takimit me Mbretin Charles III, Burnham u ngarkua me formimin e qeverisë së re dhe u bë kryeministri i ri i vendit.
Më herët gjatë së hënës, Starmer mbajti fjalimin e tij të fundit si kryeministër para ndërtesës 10 Downing Street dhe tha: “Puna ime ka përfunduar.”
Ai i uroi pasardhësit të tij Burnham "çdo sukses" dhe falënderoi stafin e Downing Street dhe bashkëshorten e tij, Victoria, për mbështetjen.
"Keir Starmer pati një audiencë me Mbretin këtë mëngjes dhe paraqiti dorëheqjen e tij si Kryeministër dhe Lordi i Parë i Thesarit, të cilën Madhëria e Tij pati mirësinë ta pranojë", thuhet në deklaratën e pallatit.
Burnham pritet të mbërrijë më vonë gjatë së hënës në 10 Downing Street për të mbajtur fjalimin e tij të parë si kryeministër.