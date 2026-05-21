Alpinisti rus me dy amputime ngjitet në Malin Everest

Bhadra Lal Sharma
21 Maj 2026•Përditësim: 21 Maj 2026
Alpinisti rus me dy amputime, Rustam Nabiev ka arritur majën e Malit Everest, duke u bërë personi i parë që ngjitet në majën më të lartë të botës pa proteza gjymtyrësh.
"Po, ai u ngjit me sukses në Everest. Tani po zbret drejt kampit bazë”, tha Khim Lal Gautam për Anadolu, koordinator i zyrës së Kampit Bazë të Everestit.
Nabiev, ish-parashutist rus, humbi të dy këmbët në vitin 2015 pas shembjes së një ndërtese kazermash teksa ishte duke fjetur, duke vrarë disa ushtarë.
Pas incidentit, ai u ngjit në Malin Elbrus, maja më e lartë në Rusi dhe Evropë, për të demonstruar se personat me dy amputime janë po aq të aftë për të marrë pjesë në aktivitete në natyrë dhe alpinizëm.
I frymëzuar nga kjo arritje, Nabiev udhëtoi në Nepal në vitin 2021 dhe me sukses u ngjit në Malin Manaslu, me 8.163 metra lartësi, mali i tetë më i lartë në botë.
Këtë vit, ai u kthye në Nepal me qëllimin për t'u ngjitur në Everest dhe arriti me sukses majën.
Tre vjet më parë, ish-ushtari Gurkha Hari Budha Magar u bë personi i parë me dy amputime që u ngjit në Everest duke përdorur proteza gjymtyrësh.
Budha Magar më pas përfundoi ngjitjet e majave më të larta në të shtatë kontinentet.
Dje, një rekord prej 270 alpinistësh arritën majën e Everestit.
Më shumë se 490 alpinistë morën leje për ekspeditat në Everest gjatë sezonit aktual pranveror ndërsa përpjekjet për ngjitje janë ende në zhvillim.