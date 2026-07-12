Abdul Hamid al-Awak zgjidhet kryetar i parlamentit të Sirisë

Rania R.a. Abushamala
12 korrik 2026•Përditësim: 12 korrik 2026
DAMASK/STAMBOLL (AA) - Parlamenti i sapoformuar i Sirisë zgjodhi të dielën Abdul Hamid Aqil al-Awakun kryetar në seancën inauguruese, e para që nga rënia e regjimit të Bashar al-Asadit në dhjetor të vitit 2024, duke shënuar fillimin e një faze të re të qeverisjes institucionale dhe kushtetuese në vend.
Al-Awak mori 99 vota nga 205 fletëvotime të numëruara, duke mposhtur Moayad al-Qablawiun, i cili mori 75 vota, dhe Mohammed Korjun, i cili siguroi 31 vota. Një fletëvotim bosh u shpall i pavlefshëm, sipas korrespondentit të Anadolus.
Me origjinë nga provinca verilindore Hasakah, al-Awak më herët ka shërbyer në sistemin gjyqësor dhe në akademi, ndërsa ka drejtuar komitetin që hartoi deklaratën e përkohshme kushtetuese të Sirisë pas tranzicionit të fundit politik në vend.
Më herët të dielën, parlamenti zhvilloi seancën e parë në Damask, një javë pasi hapja e planifikuar fillimisht ishte shtyrë.