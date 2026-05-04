Kosova hap mision konsullor në Teksas të SHBA-së

Agim Sulaj
04 Maj 2026•Përditësim: 04 Maj 2026
Ushtruesja e Detyrës së Presidentes së Republikës së Kosovës, Albulena Haxhiu, ka nënshkruar dekretin për hapjen e Misionit Konsullor të Republikës së Kosovës në Teksas të Shteteve të Bashkuara të Amerikës (SHBA), transmeton Anadolu.
Zyra e Presidentes njofton se Haxhiu ka thënë se mërgata kosovare ka pasur rol kyç në çdo kapitull të historisë së vendit, nga rezistenca deri tek shtetndërtimi.
“Ky është një hap i rëndësishëm për bashkatdhetarët tanë në Teksas dhe në rajonin përreth, por edhe mirënjohje për mërgatën tonë në Amerikë, e cila për dekada ka punuar, ka ndihmuar, ka lobuar dhe ka qëndruar pranë Kosovës”, ka thënë Haxhiu.
Sipas Haxhiut, me këtë mision, Kosova bëhet më e afërt për qytetarët e saj dhe më e pranishme në një nga qendrat më të rëndësishme ekonomike e shoqërore të Amerikës.