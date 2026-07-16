Këshilli i Bashkimit Evropian emëron shefin e ri të EULEX-it në Kosovë

Agim Sulaj
16 korrik 2026•Përditësim: 16 korrik 2026
Këshilli i Bashkimit Evropian (BE) emëroi Antero Alfarela Oliveira Lopes si Shef të Misionit të Bashkimit Evropian për Sundimin e Ligjit në Kosovë (EULEX) për një mandat fillestar prej 10 muajsh, duke filluar nga 10 gushti 2026, transmeton Anadolu.
Lopes do të pasojë Giovanni Pietro Barbano.
Lopes është një zyrtar i lartë ndërkombëtar portugez, i specializuar në diplomaci, sundim të ligjit dhe qeverisje të sektorit të sigurisë, me më shumë se katër dekada përvojë në nivele kombëtare dhe ndërkombëtare, përfshirë mbi 25 vite me OKB-në.
Angazhimet e tij përfshijnë Forcën Mbrojtëse të OKB-së në Kroaci dhe Bosnjë-Hercegovinë (UNPROFOR) dhe, për gjashtë vite, Misionin e Administratës së Përkohshme të OKB-së në Kosovë (UNMIK), duke sjellë kështu përvojë të gjerë në udhëheqje strategjike, menaxhim të krizave dhe bashkëpunim me qeveritë dhe partnerët ndërkombëtarë.
EULEX Kosova është një mjet thelbësor për forcimin e institucioneve të sundimit të ligjit në Kosovë.
Ai u themelua në vitin 2008 si misioni më i madh civil në kuadër të Politikës së Përbashkët të Sigurisë dhe Mbrojtjes (PPSM) të BE-së.
Misioni mbështet institucione të caktuara të sundimit të ligjit në Kosovë në rrugën e tyre drejt rritjes së efektivitetit, qëndrueshmërisë, multietnicitetit dhe llogaridhënies, pa ndërhyrje politike dhe në përputhje të plotë me standardet ndërkombëtare të të drejtave të njeriut dhe praktikat më të mira evropiane.
EULEX-i vazhdon të mbështesë Dhomat e Specializuara dhe Zyrën e Prokurorit të Specializuar në përputhje me legjislacionin përkatës të Kosovës. Misioni ofron mbështetje teknike në zbatimin e marrëveshjeve përkatëse të arritura në kuadër të Dialogut të lehtësuar nga BE-ja dhe kontribuon në stabilitetin dhe sigurinë në Kosovë dhe në rajonin më të gjerë të Ballkanit Perëndimor.
Në qershor të vitit 2025, Këshilli e zgjati mandatin e EULEX për një periudhë shtesë dyvjeçare, deri më 14 qershor 2027.