Bashkia Esenler e Stambollit do të ndriçojë Urën e Gurit në Shkup

Fatma Nur Duman Arı
13 Maj 2026•Përditësim: 13 Maj 2026
Bashkia e Esenlerit në Stamboll ka filluar punën për një projekt ndriçimi dekorativ dhe arkitektonik për Urën historike të Gurit në Shkup, kryeqytetin e Maqedonisë së Veriut, transmeton Anadolu.
Sipas një deklarate nga bashkia, Ura historike e Gurit, e ndërtuar nga Mimar Sinan në lumin Vardar për Fatih Sulltan Mehmetin gjatë periudhës osmane, do të pajiset me një sistem modern ndriçimi në përputhje me karakterin e saj arkitektonik si pjesë e projektit.
Një protokoll bashkëpunimi për projektin u nënshkrua midis kryetarit të Bashkisë së Esenlerit, Mehmet Tevfik Goksu dhe kryetarit të Qytetit të Shkupit, Orce Gjorgjievski.
Në deklaratë, Goksu tha se Ura e Gurit nuk është vetëm një strukturë, por një simbol i rëndësishëm i historisë dhe qytetërimit të përbashkët. Ai shtoi se ata kanë ndërmarrë hapa për të ringjallur monumentin historik të ndërtuar nga Fatih Sulltan Mehmeti.
"Ne si Bashkia e Esenlerit po ndërmarrim hapa për të ringjallur Urën e Gurit, e cila ka qëndruar madhështore për shekuj me radhë në zemër të Shkupit, mbi lumin Vardar, dhe e cila iu besua Mimar Sinanit (arkitektit Sinan) nga Fatih Sulltan Mehmeti midis viteve 1451 dhe 1469. Ndërsa urat pranë saj shkëlqejnë fort, ne nuk mund ta duronim dot ta shihnim atë urë të shenjtë, një dëshmitare e heshtur e historisë sonë, të mbetej në errësirë të trishtueshme", tha Goksu duke shtuar se:
"Tani, ai monument i lashtë do të tregojë historinë e së kaluarës sonë, të qytetërimit tonë dhe të besnikërisë sonë ndaj paraardhësve tanë jo vetëm me gurët e tij, por edhe me dritën e tij. Si kryetar bashkie i një vendi që nën udhëheqjen e presidentit tonë Recep Tayyip Erdogan mbron monumentet tona historike në të gjithë botën, ndriçimi i kësaj ure do të thotë ndriçim jo vetëm i gurëve të saj, por edhe i kujtesës sonë, i historisë sonë dhe i gjeografisë sonë emocionale".
Goksu thekson se një ceremoni madhështore hapjeje do të mbahet pasi të përfundojnë punimet e ndriçimit të urës ndërsa shtoi se ata do të organizojnë edhe një aktivitet ku në skenë do të përformojë edhe Sinan Akçil, i cili është një prej djemve të këtij rajoni.