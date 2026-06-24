Survei global tunjukkan merosotnya kepercayaan terhadap AS

Presiden Donald Trump memperoleh tingkat kepercayaan global yang lebih rendah dibanding Presiden China Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam survei yang melibatkan 36 negara

Trump dapat tingkat kepercayaan lebih rendah dibanding Xi dan Putin Presiden Donald Trump memperoleh tingkat kepercayaan global yang lebih rendah dibanding Presiden China Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam survei yang melibatkan 36 negara

Kepercayaan terhadap Amerika Serikat sebagai mitra yang dapat diandalkan mengalami penurunan tajam di banyak negara sekutu utama Washington, sementara Presiden Donald Trump memperoleh tingkat kepercayaan yang lebih rendah dibanding Presiden China Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin, menurut survei terbaru yang dirilis pada Selasa.

Survei yang dilakukan Pew Research Center terhadap 42.151 responden dewasa di 36 negara antara 8 Februari hingga 13 Mei 2026 menunjukkan hanya median 23 persen responden yang menyatakan percaya kepada Trump untuk "melakukan hal yang benar dalam urusan dunia", sedangkan 76 persen menyatakan tidak percaya.

Dalam perbandingan tingkat kepercayaan terhadap para pemimpin dunia, Trump berada di bawah Presiden Prancis Emmanuel Macron yang memperoleh 43 persen, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy 35 persen, Presiden China Xi Jinping 34 persen, dan Presiden Rusia Vladimir Putin 31 persen. Hanya Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang mencatat angka lebih rendah, yakni 18 persen.

Trump memperoleh tingkat kepercayaan tertinggi di Filipina dengan 68 persen responden menyatakan percaya kepadanya.

Ia juga mendapat penilaian positif di Israel, di mana 66 persen responden menyatakan percaya dan 33 persen menyatakan tidak percaya. Mayoritas responden di Nigeria, Kenya, dan Ghana juga menyatakan kepercayaan terhadap presiden AS tersebut.

Sebaliknya, hanya 6 persen responden di Turkiye yang menyatakan percaya kepada Trump, sementara 92 persen menyatakan tidak percaya.

Di wilayah Palestina, yakni Tepi Barat dan Yerusalem Timur, tingkat kepercayaan terhadap Trump hanya mencapai 4 persen, sedangkan 89 persen responden menyatakan tidak percaya.

Kepercayaan terhadap AS menurun di Eropa, Amerika Latin, dan Asia

Pandangan bahwa Amerika Serikat merupakan mitra yang dapat diandalkan memburuk secara signifikan di Eropa.

Hungaria dan Polandia menjadi satu-satunya negara yang disurvei di mana mayoritas responden masih memandang Washington sebagai mitra yang dapat dipercaya, sementara tingkat kepercayaan di delapan negara Eropa lainnya turun antara 28 hingga 52 poin persentase sejak 2022.

Hanya 8 persen responden di Swedia, 10 persen di Prancis, dan 15 persen di Jerman yang menilai Washington mempertimbangkan kepentingan negara mereka. Di Inggris, angkanya sedikit lebih tinggi, yakni 26 persen.

Hungaria menjadi negara Eropa dengan tingkat keyakinan tertinggi dalam hal ini, yakni 35 persen.

Di Jerman, proporsi responden yang menilai AS mempertimbangkan kepentingan negara lain anjlok dari 60 persen pada 2023 menjadi hanya 23 persen saat ini.

Di Asia, tingkat kepercayaan terhadap presiden AS berkisar dari 39 persen di India dan 35 persen di Sri Lanka hingga hanya 25 persen di Jepang, 22 persen di Korea Selatan, dan 18 persen di Australia.

Di Amerika Latin, tidak ada satu pun negara yang disurvei mencatat mayoritas responden percaya kepada Trump.

Tingkat kepercayaan tertinggi di kawasan tersebut tercatat di Kolombia sebesar 43 persen, diikuti Peru 31 persen dan Brasil 30 persen.

Peran AS dalam urusan global

Hanya 35 persen responden di 36 negara yang menyatakan bahwa Amerika Serikat berkontribusi terhadap perdamaian dan stabilitas dunia, turun tajam dibandingkan 2023.

Survei tersebut juga menunjukkan median 76 persen responden tidak menyetujui cara Trump menangani perang di Gaza, sementara 74 persen tidak menyetujui pendekatannya terhadap Iran.

Angka tersebut sebagian dipengaruhi oleh berlangsungnya perang AS-Israel melawan Iran selama periode pengumpulan data survei.

Kebijakan tarif Trump menjadi isu yang mendapat penolakan paling luas, dengan 77 persen responden secara global menyatakan tidak setuju.

Tingkat penolakan terhadap kebijakan tarif tersebut mencapai 92 persen di Jerman, 86 persen di Korea Selatan, dan 85 persen di Jepang.