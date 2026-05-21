Timnas Iran urus visa AS dan Kanada di Ankara untuk Piala Dunia 2026

Tim nasional sepak bola Iran memulai proses pengajuan visa Amerika Serikat di Kedutaan Besar AS di Ankara menjelang Piala Dunia FIFA 2026, menurut laporan media lokal pada Kamis.

Piala Dunia 2026 akan digelar bersama oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada 11 Juni hingga 19 Juli.

Para pemain dan anggota delegasi tim Iran mendatangi Kedutaan Besar AS di ibu kota Turkiye untuk menyelesaikan proses pengajuan visa.

Saat meninggalkan gedung kedutaan, para pemain tampak tersenyum ketika ditanya wartawan apakah permohonan visa mereka telah disetujui.

Tim nasional Iran saat ini tengah menjalani pemusatan latihan di kota wisata Antalya, Turkiye, sejak 19 Mei.

Wakil Presiden Pertama Federasi Sepak Bola Iran Mehdi Mohammad Nabi sebelumnya mengatakan skuad Iran akan menuju Ankara untuk menyelesaikan proses visa Amerika Serikat dan Kanada bagi seluruh anggota tim.

Ia juga menyebut sejumlah pemain Iran yang berkarier di luar negeri akan bergabung dengan delegasi untuk menjalani proses administrasi dan keperluan lainnya.