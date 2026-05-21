Turkiye gelar Festival budaya Etnospor selama empat hari di Istanbul

Festival Budaya Etnospor ke-8 resmi dibuka di Bandara Ataturk Istanbul dan mulai menyambut para pengunjung dengan beragam pertunjukan budaya tradisional dari berbagai negara.

Festival yang digelar Konfederasi Etnospor Dunia pada 21-24 Mei itu dibuka dengan pertunjukan tradisi Gülbank oleh para pelajar di depan Tenda Han yang didirikan di area Bandara Atatürk Istanbul.

Setelah itu, kelompok mehter dari Istanbul Historical Turkish Music Ensemble tampil memeriahkan acara pembukaan.

Ketua Konfederasi Etnospor Dunia Bilal Erdogan dalam sambutannya mengatakan festival tersebut menjadi ajang untuk merasakan kekayaan budaya secara bersama-sama selama empat hari pelaksanaan.

Ia menyebut berbagai kegiatan seperti gulat tradisional dan olahraga berkuda akan digelar sepanjang festival berlangsung.

Menurut Erdogan, festival itu juga menjadi ruang bagi anak-anak dan keluarga untuk mengenal budaya tradisional lebih dekat.

“Tahun ini selama empat hari kita akan kembali merasakan kekayaan budaya kita bersama-sama. Bersama anak-anak dan keluarga, kita akan merasakan suasana dan aroma tradisi serta menyambut para seniman, atlet, dan tokoh budaya dari berbagai belahan dunia,” katanya.

Erdogan menambahkan anak-anak yang menghadiri festival akan memahami pentingnya keberagaman budaya dan nilai tradisi.

Usai menyampaikan sambutan, Erdogan bersama anak-anak melakukan pemotongan pita sebagai tanda pembukaan resmi festival.

Menteri Pemuda dan Olahraga Turkiye Osman Askin Bak turut menghadiri pembukaan festival dan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan acara tersebut.

Bak mengatakan dirinya merasa bahagia melihat banyak anak muda hadir dalam festival yang mempertemukan budaya dan tradisi itu.

“Kami sangat senang melihat anak-anak dan generasi muda hadir di festival ini. Festival ini menjadi tempat budaya diwariskan, semangat dipersatukan, dan generasi muda belajar mengenai akar budayanya,” ujar Bak.

Ia juga menyoroti perkembangan olahraga di Turkiye berkat investasi besar di bidang olahraga, termasuk pembangunan stadion dan fasilitas olahraga modern.

Bak menambahkan Turkiye kini menjadi tuan rumah berbagai turnamen internasional dan menyambut para tamu dari berbagai negara di Istanbul.

“Semua budaya ada di sini, kuliner dunia ada di sini. Dunia ada di sini. Selamat datang di Istanbul,” katanya.