Iran tagih AS soal visa timnas jelang Piala Dunia 2026, singgung kewajiban FIFA Teheran meminta Amerika Serikat tetap menerbitkan visa bagi tim nasional Iran meski hubungan politik kedua negara masih tegang.

Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan bahwa Amerika Serikat sebagai tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 memiliki kewajiban untuk menerbitkan visa bagi tim nasional sepak bola Iran, terlepas dari perbedaan politik antara kedua negara.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, pada Rabu malam mengatakan Teheran tengah melakukan “segala upaya yang memungkinkan” agar tidak terjadi hambatan bagi tim nasional Iran selama partisipasi mereka di Piala Dunia yang akan digelar di AS.

“Para pemain kami akan bepergian ke Amerika Serikat hanya untuk Piala Dunia,” kata Baghaei usai pertandingan internal, menurut kantor berita Iran, Mehr.

Ia menegaskan bahwa negara tuan rumah memiliki “komitmen yang jelas dan spesifik” yang harus dipatuhi, termasuk kewajiban untuk menerbitkan visa kepada anggota tim Iran tanpa mempertimbangkan isu politik.

Baghaei juga menyatakan harapan agar FIFA mengambil langkah yang diperlukan untuk menjaga kredibilitasnya, seraya menyebut bahwa perkembangan terkait tim Iran saat ini “tidak mencerminkan standar FIFA.”

Ia menambahkan Iran akan menggunakan “seluruh kapasitas yang tersedia” untuk memfasilitasi keikutsertaan tim nasional.

Terkait tidak adanya hubungan diplomatik antara Iran dan Amerika Serikat, Baghaei mengatakan bahwa bagian kepentingan Iran di Washington siap memberikan bantuan yang diperlukan.

Saat ditanya soal kemungkinan negosiasi, ia menolak berkomentar dan menyebut, “Untuk saat ini kami fokus pada olahraga.”

Piala Dunia FIFA 2026 akan digelar bersama oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026.

Iran dijadwalkan memainkan dua laga di Los Angeles melawan Selandia Baru pada 15 Juni dan Belgia pada 21 Juni, sebelum menghadapi Mesir di Seattle pada 26 Juni.

Ketegangan regional masih terus berlanjut sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan ke Iran pada 28 Februari, yang kemudian memicu balasan dari Teheran serta gangguan di Selat Hormuz.

Gencatan senjata sempat berlaku pada 8 April melalui mediasi Pakistan, namun perundingan di Islamabad gagal menghasilkan kesepakatan jangka panjang. Gencatan tersebut kemudian diperpanjang oleh Presiden AS Donald Trump tanpa batas waktu yang jelas.