Israel mulai deportasi aktivis Global Sumud yang ditahan ke Istanbul

Para aktivis Armada Global Sumud yang ditahan Israel setelah dicegat di perairan internasional diperkirakan tiba di Istanbul pada Kamis malam setelah proses deportasi dimulai.

Menurut keterangan dari Crisis Desk Armada Global Sumud, para aktivis dijadwalkan kembali ke negara masing-masing pada hari ini dan diperkirakan tiba di Istanbul sekitar pukul 18.00 waktu setempat.

Sementara itu, organisasi hak asasi manusia dan bantuan hukum Adalah menyatakan para aktivis yang ditahan Israel telah dikeluarkan dari Penjara Ktziot untuk dideportasi.

Dalam pernyataan tertulisnya, Adalah mengatakan seluruh aktivis Armada Global Sumud yang ditahan secara melanggar hukum telah dipindahkan dari penjara untuk proses deportasi.

Adalah menyebut pihaknya telah memperoleh konfirmasi resmi bahwa para aktivis sedang dalam perjalanan untuk dipulangkan.

Organisasi tersebut menegaskan tindakan Israel, mulai dari intersepsi ilegal di perairan internasional hingga penahanan sewenang-wenang dan perlakuan buruk terhadap aktivis damai, merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional.

Di sisi lain, Korea Selatan mengumumkan dua warganya yang ditahan Israel dalam insiden Armada Global Sumud telah dideportasi.

Menurut kantor berita Yonhap, juru bicara kepresidenan Korea Selatan Kang Yu-jung mengatakan pemerintah merasa “sangat prihatin” atas penahanan warga negaranya, Kim Ah-hyun dan Kim Dong-hyeon, oleh Israel.

Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung sebelumnya juga mengecam penahanan para aktivis Armada Global Sumud oleh Israel di perairan internasional.

Ia bahkan menyatakan penangkapan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu perlu dipertimbangkan apabila memasuki wilayah Korea Selatan.

Armada Global Sumud menjalankan misi untuk menembus blokade Gaza dan mengirimkan bantuan kemanusiaan ke wilayah tersebut.

Pada 18 Mei, militer Israel menyerang armada yang terdiri atas 50 kapal dengan 428 aktivis dari 44 negara saat berlayar menuju Gaza di perairan internasional. Armada itu juga membawa 78 peserta asal Turkiye.

Sebelumnya, pada akhir April, armada tersebut juga mengalami intervensi oleh militer Israel di dekat Pulau Kreta, Yunani, ketika membawa 177 aktivis dalam misi bantuan kemanusiaan.

Israel juga pernah melakukan serangan serupa pada Agustus 2025 terhadap armada yang membawa lebih dari 500 aktivis dari lebih 44 negara menuju Gaza.