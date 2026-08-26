YPG mengumumkan pembubaran pemerintahan otonom serta seluruh struktur militer dan sipilnya setelah proses integrasi pasukannya ke dalam militer Suriah dinyatakan selesai

YPG di Suriah umumkan pembubaran setelah pasukannya terintegrasi ke militer YPG mengumumkan pembubaran pemerintahan otonom serta seluruh struktur militer dan sipilnya setelah proses integrasi pasukannya ke dalam militer Suriah dinyatakan selesai

Kelompok YPG di Suriah mengumumkan pembubaran pemerintahan otonom yang dibentuknya beserta seluruh struktur militer dan sipilnya, menyusul rampungnya proses integrasi pasukannya ke dalam militer Suriah berdasarkan kesepakatan dengan pemerintah Damaskus.

Ferhat Abdi Sahin, salah satu pemimpin kelompok tersebut yang menggunakan nama sandi Mazloum Abdi, mengumumkan keputusan itu kepada wartawan di Istana Rakyat di ibu kota Suriah, Damaskus, pada Selasa.

"Setelah kesepakatan yang dicapai dengan Presiden Ahmed al-Sharaa dan selesainya proses integrasi pasukan kami ke dalam brigade-brigade tentara Suriah, hari ini dengan penuh rasa tanggung jawab kami mengumumkan pembubaran diri sebagai kekuatan militer independen," kata Sahin.

Dengan keputusan tersebut, YPG juga mengumumkan pembubaran pemerintahan otonom yang dibentuknya serta seluruh struktur militer dan sipil yang berada di bawahnya.

Pemerintah Suriah dan YPG sebelumnya mencapai kesepakatan baru pada 29 Januari yang mencakup gencatan senjata serta proses integrasi kelompok tersebut secara bertahap ke dalam lembaga-lembaga negara.