Pesawat tempur Israel menyerang Kota Majdal Zoun di Distrik Tyre, Lebanon selatan, pada Rabu dini hari di tengah ketegangan yang masih berlangsung antara Israel dan Lebanon

Israel kembali serang Lebanon selatan di tengah kesepakatan yang dimediasi AS Pesawat tempur Israel menyerang Kota Majdal Zoun di Distrik Tyre, Lebanon selatan, pada Rabu dini hari di tengah ketegangan yang masih berlangsung antara Israel dan Lebanon

Pesawat tempur Israel kembali melancarkan serangan ke Lebanon selatan pada Rabu dini hari, di tengah ketegangan yang masih berlangsung meski Israel dan Lebanon telah menandatangani kesepakatan kerangka yang dimediasi Amerika Serikat.

Kantor berita resmi Lebanon, National News Agency (NNA), dalam laporan singkatnya menyebut pesawat tempur Israel menyerang Kota Majdal Zoun di Distrik Tyre.

Belum ada informasi lebih lanjut mengenai korban jiwa maupun kerusakan akibat serangan tersebut.

Serangan itu menjadi pelanggaran terbaru terhadap kesepakatan yang dimediasi AS di tengah ketegangan berkelanjutan antara Israel dan Lebanon setelah pecahnya babak baru konflik pada 2 Maret.

Israel melancarkan serangan secara luas terhadap Lebanon sejak 2 Maret dengan mengklaim sasarannya adalah kelompok Hizbullah.

Hizbullah kemudian membalas dengan melancarkan serangan terhadap Israel, yang secara efektif mengakhiri gencatan senjata yang telah berlaku sejak November 2024.

Upaya diplomatik yang dipimpin AS kemudian menghasilkan penandatanganan kesepakatan kerangka antara Israel dan Lebanon pada Juni.

Kesepakatan tersebut mengatur penarikan pasukan Israel secara bertahap dari seluruh wilayah Lebanon yang diduduki dengan imbalan pengerahan tentara Lebanon ke wilayah tersebut dan pelucutan senjata kelompok-kelompok bersenjata.